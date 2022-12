Luna Marì veste griffata, la figlia di Belén dà il via all’inverno col maglione orsetto Belén Rodriguez sembra voler trasmettere la sua passione per la moda alla figlia Luna Marì. In una Stories condivisa sui social la bimba ha sfoggiato un adorabile maglioncino orsetto griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Luna Marì, la seconda figlia di Belén Rodriguez nata dalla relazione con Antonino Spinabese, ha solo un anno e mezzo ma, nonostante ciò, sui social viene già considerata una piccola diva. La mamma la immortala spesso in foto e video social, rivelando tutti i suoi progressi legati alla crescita e i dettagli più adorabili della quotidianità, dall'entusiasmo che prova quando la vede in tv alle serate passate abbracciata al fratello Santiago. Proprio di recente l'argentina l'ha fotografata alle prese con un riposino pomeridiano e, oltre a lasciare i followers senza parole con la sua dolcezza, ha dimostrato di aver trasmesso la sua passione per la moda anche alla bimba.

Belén e Luna, mamma e figlia sono adorabili

Belén Rodriguez è tra le star più apprezzate del nostro paese ed è capace di attirare tutti i riflettori su di sé ogni volta che appare in pubblico. Sui social, però, ama rivelare i lati più intimi e "normali" della sua quotidianità: fatta eccezione per gli eventi fashion a cui è invitata, non ama particolarmente la vita mondana, preferisce stare a casa con la famiglia e i figli. Non sorprende, dunque, che documenti spesso i dolcissimi momenti passati con Luna Marì, attualmente sempre con lei visto che il papà Antonino è al GF Vip. La piccola sta crescendo e diventa giorno dopo giorno sempre più bella e adorabile ma la cosa particolare è che è anche super fashion.

Luna Marì col maglione Moschino

Il maglione teddy di Luna Marì

Per un comune pomeriggio casalingo Belén ha curato il look della piccola nei minimi dettagli, abbinandolo al colore del plaid di pelo che ha sul divano. Luna ha sfoggiato dei pantaloni della tuta sui toni del panna e un dolcissimo maglioncino bianco decorato all-over con i visi di alcuni orsetti. Si tratta di un capo firmato Moschino, attualmente non è in vendita sul sito ufficiale della Maison ma sugli e-commerce di moda è possibile trovare una variante simile a 209 euro. Insomma, sebbene la bimba sia ancora totalmente inconsapevole, è già una star dall'animo trendy. Da grande vorrà seguire le orme della mamma nello spettacolo?

