Luna Marì usa il maxi fiocco come fascia: l’adorabile look invernale della figlia di Belén Luna Marì compirà 2 anni il prossimo luglio ma, nonostante ciò, è già una piccola icona di stile. Per l’inverno, ad esempio, ha sfoggiato un adorabile look con maglioncino color senape e maxi fiocco usato come fascia.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è super attiva sui social e, nonostante abbia portato a termine i due programmi televisivi che l'hanno tenuta impegnata per tutto l'autunno, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, continua ad avere un rapporto diretto con i followers. Sul profilo Instagram documenta regolarmente la sua quotidianità, facendo particolare attenzione ai momenti casalinghi trascorsi col marito Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì. Lo scorso weekend, ad esempio, lo ha passato con la famiglia al completo, ha festeggiato la vittoria dell'Argentina ai Mondiali in total black con i mocassini, donando ai seguaci degli adorabili primi piani della secondogenita.

Il look invernale di Luna Marì

L'avevamo lasciata alle prese con un riposino con indosso un maglioncino griffato decorato con gli orsetti, ora ritroviamo Luna Marì in versione lady. Mentre il papà Antonino Spinalbese è nella casa del GF Vip, lei passa le sue giornate con Belén e la famiglia materna. Lo scorso weekend, ad esempio, ha seguito la partita con la mamma, i nonni e gli zii e la Rodriguez ne ha approfittato per farle sfoggiare un look adorabile e trendy. Abitino con la gonna a ruota a fondo bianco ma decorato all-over con degli schizzi colorati e mini maglioncino senape coordinato: la piccola ha completato il tutto con una originale acconciatura con due micro chignon, uno sulla nuca, l'altro al centro del capo.

Il look invernale di Luna Marì

Luna Marì cambia acconciatura

Sarà perché nel corso della giornata si è scatenata e ha "rovinato" l'acconciatura con gli chignon o perché semplicemente la mamma si diverte a giocare in sua compagnia, ma la cosa certa è che Luna Marì è diventata icona fashion anche in fatto di hair look. In un selfie con Belén è apparsa adorabile con una fascia blu elettrico intorno al capo, un modello con un maxi fiocco al centro della testa che ha contribuito a trasformarla in un "pacchetto di Natale vivente". Insomma, a quanto pare la bimba ha ereditato la passione per la moda dalla madre: non diventa giorno dopo giorno sempre più bella e stilosa?