Luna Marì si trasforma in un elfo di Babbo Natale: con le pantofole da folletto è pronta per le feste Luna Marì si sta preparando per le feste alle porte mentre mamma Belén è alle Maldive: nelle ultime ore si è trasformata in un vero e proprio elfo di Babbo Natale.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è partita alla volta delle Maldive col compagno Elio Lorenzoni e sui social non esita a documentare le vacanze romantiche tra foto in luoghi cristallini e primi piani agli accessori griffati che sfoggia. La cosa che tutti si chiedono è: dove sono i suoi figli Santiago e Luna Marì? Sono rimasti a Milano con i nonni e i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese e trascorrono le giornate tra passeggiate in centro ed esperienze papà-figlio. È stata però soprattutto la piccola Luna Marì ad aver incantato i fan della conduttrice: complice il Natale alle porte, ha sfoggiato un accessorio che si rivelerà perfetto per le feste. Di cosa si tratta? Di un paio di pantofole da elfo di Babbo Natale.

Luna Marì adorabile in versione elfo

Potrà mancare anche più di un mese al Natale ma, tra lucine variopinte, idee regalo e addobbi colorati, l'atmosfera magica di questo periodo comincia a farsi sentire. Lo sanno bene le star, che ormai da diversi giorni stanno dimostrando di essere prontissime per dare il via alle feste. Dopo i Ferragnez, che hanno rivelato in anteprima il loro albero di Natale, il primo addobbato nella nuova casa milanese, ora anche la piccola Luna Marì Spinalbese ha letteralmente "sciolto" il cuore dei fan. Per una serata casalinga con i nonni ha sfoggiato infatti un paio di pantofole da elfo di Babbo Natale, trasformandosi così in un piccolo folletto in carne o ossa.

Luna Marì in versione folletto

Le pantofole natalizie di Luna Marì

Come sono le pantofole natalizie di Luna Marì? Il classico modello bombato con la suola antiscivolo, sono in verde ma con la punta all'insù arricchita da un pon-pon rosso e con un risvoltino a righe in tinta decorato con dei campanellini. La bimba le ha indossate per rimanere tra le mura domestiche, abbinandole a una semplice scamiciata blu portata con una camicetta a fiori. A giudicare dalla fierezza con cui le sfoggia, pare proprio che siano diventate le sue calzature preferite. Mamma Belén le avrà già viste ? L'unica cosa certa è che nei panni di piccolo elfo di Babbo Natale Luna Marì è letteralmente adorabile.

