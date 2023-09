Luisa Corna sposa in bianco col velo: i due abiti di pizzo per il matrimonio con Stefano Giovino Luisa Corna ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposando Stefano Giovino, carabiniere con cui sta insieme da oltre 9 anni: ecco i due look bridal che ha sfoggiato per la giornata speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la stagione dei matrimoni e sono diverse le celebrities che hanno scelto proprio il periodo post-vacanze per pronunciare il fatidico sì. Questo weekend, ad esempio, a salire sull'altare non è stata solo Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti ma anche Luisa Corna, che ha coronato il suo sogno d'amore con Stefano Giovino, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri che ha ricoperto il ruolo di comandante della compagnia di Chiari dal 2014 al 2018. I due sono diventati marito e moglie dopo 9 anni di relazione e per l'occasione hanno organizzato una maxi festa con amici e parenti a Palazzolo: ecco i due look tradizionali scelti dalla sposa per il suo grande giorno.

Il matrimonio di Luisa Corna

Era da diversi anni che Luisa Corna aveva annunciato di dover sposare Stefano Giovino ma a causa della pandemia si è ritrovata costretta a dover rimandare il momento del fatidico sì. La scorso sabato, poi, è arrivato il gran giorno. La data è stata scelta in modo casuale, l'attrice ha spiegato di aver approfittato semplicemente del posto libero in chiesa e di aver organizzato tutto all'ultimo minuto. La cerimonia si è tenuta nella città natale di lei, Palazzolo, per la precisione all'interno della chiesa della Madonna di Lourdes. I festeggiamenti sono poi continuati tra brindisi, foto con gli amici e un'esibizione live della sposa in una romantica location bucolica. Ora i due, che già da diversi anni vivono a Livorno, sono pronti per godersi la loro nuova quotidianità da marito e moglie.

Il matrimonio di Luisa Corna e Stefano Giovino

Luisa Corna in total white per le nozze

L'attenzione dei media si è concentrata soprattutto su Luisa Corna, apparsa meravigliosa in due diversi abiti bianchi dallo stile tradizionale. Per il rito religioso ha optato per una lunga sirena con scollo a barca e maniche di pizzo trasparenti, il tutto abbinato al classico velo di tulle che ha portato agganciato a un mezzo raccolto. Per i festeggiamenti pomeridiani si è cambiata: è rimasta fedele al total white ma ha preferito un secondo vestito con spalline sottili e tessuto decorato all-over con dei ricami floreali. Ha poi arricchito l'outfit con una stola a rete scintillante e con una borsetta di cristalli. Stefano Giovino, invece, ha indossato la divisa ufficiale da carabiniere in chiesa e un classico smoking nero per il ricevimento. I due novelli sposi non sono forse adorabili fianco a fianco?

