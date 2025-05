video suggerito

Lucio Corsi all’Eurovision, per le prove ricicla la giacca con le patatine nelle spalline di Sanremo Lucio Corsi è salito sul palco dell’Eurovision 2025 per le prime prove, lo ha fatto indossando uno dei suoi costumi più iconici, quello con giacca scultorea dentro cui nasconde pacchi di patatine. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi in concerto all'Alcatraz di Milano a maggio 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono iniziate le prove ufficiali per l'Eurovision Song Contest 2025 e i profili social ufficiali della Rai e dell'Eurovision hanno condiviso i primi scatti degli artisti sul palco. Tra questi spicca Lucio Corsi, rappresentante della musica italiana con il brano Volevo essere un duro, che ha preso il posto di Olly dopo la rinuncia di quest'ultimo. La gara canora quest'anno andrà in scena dal 13 al 17 maggio, negli spazi della St.Jakobshalle di Basilea in Svizzera. La location è stata scelta dopo che l'artista svizzero Nemo ha vinto nel 2024 con il brano The Code, portando il contest musicale nuovamente in Svizzera dopo più di 30 anni.

Lucio Corsi sul palco di Sanremo 2025

Tra gli italiani in gara ci sarà anche Gabry Ponte, con il brano tormentone Tutta l'Italia, chiamato a rappresentare all'Eurovision San Marino. A condurre l'edizione 2025 saranno tre donne dello spettacolo Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker, mentre Gabriele Corsi e BigMama commenteranno le dirette italiane in onda su Rai1 e Rai2.

Lo stile fuori dagli schemi di Lucio Corsi arriva all'Eurovision

C'è grande attesa per l'esibizione sul palco di Lucio Corsi che durante l'ultimo Sanremo ha letteralmente spopolato con il brano Volevo essere un duro facendosi conoscere da un vastissimo pubblico che fino a poco prima della kermesse italiana non aveva mai ascoltato la sua musica. Corsi ha conquistato tutti con la sua voce, con la sua dolcezza e con la sua sobria eleganza. Ha conquistato tutti anche con il suo stile fuori dagli schemi fatto di magliette con su stampato Topo Gigio e di costumi di scena e outfit che lui stesso ha creato negli anni con capi vintage comprati nei mercatini second hand. L'artista sul palco di Sanremo ha dimostrato che non servono gioielli e grandi griffe per far breccia nel cuore del pubblico.

Lucio Corsi al concerto del 1 maggio nel 2025

Ora all'Eurovision 2025 torna con i suoi adorabili costumi di scena, gli stessi visti sul palco di Sanremo. Corsi lo aveva già anticipato, aveva detto che per il contest musicale europeo non avrebbe cambiato nulla nel suo stile e che avrebbe portato Lucio così com'è, riciclando i suoi soliti abiti palco, abiti divenuti ormai iconici. Con le foto delle prove apparse sui social conferma la scelta e mantiene la promessa fatta.

Lucio Corsi a Sanremo 2025

I look di Lucio Corsi nelle prove dell'Eurovision 2025

Nelle prime immagini Corsi appare sul palco dell'Eurovision indossando la mini giacca bolero gialla, quella con le maxi spalline pronunciate e decorata da cristalli. Si tratta proprio di quella giacca rimbalzata ovunque durante Sanremo, dopo che il cantante aveva pubblicato un video in cui mostrava ai fan come mantenere le scultoree spalline dritte. A Sanremo Corsi era riuscito nell'impresa semplicemente inserendo dei pacchetti di patatine nelle spalle della giacca. Chissà se anche sul palco dell'Eurovision avrà adottato lo stesso escamotage per rendere tridimensionale il suo look. Del resto in diverse occasioni l'artista si è ingegnato nel cercare soluzioni fai date che coinvolgono capi e accessori che fanno parte dei suoi look. Poco prima dell'Eurovision, ad esempio, si è preparato alla gara utilizzando un grosso cappello da cowboy come porta smartphone durante una prova al pianoforte.

Lucio Corsi sul palco di Sanremo 2025

Oltre che con l'ormai iconica mini giacca gialla, alle prove dell'Eurovision Corsi ha indossato anche gli stivaletti da cui non si separa mai. Stiamo parlando del modello bicolor con tacco basso, sotto il quale il cantante ha inciso il nome Andy, citando la scritta fatta sotto lo stivale di Woody nel cartoon Pixar Toy Story. Non ci rimane dunque che ammirare Corsi sul palco dell'Eurovision, per rivivere le splendide emozioni che solo un artista del suo calibro può suscitare con la voce e con i look eccentrici, così naif e così adorabili.