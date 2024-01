Lourdes Leon Ciccone è iconica con il look lingerie: conquista la copertina in body e reggicalze Lourdes Leon Ciccone ha raggiunto un nuovo traguardo: ha conquistato la copertina della rivista Perfect, posando in black&white con un look lingerie che non poteva passare inosservato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lourdes Leon Ciccone sulla copertina di Perfect

Sono sempre di più i nepo babies, ovvero i figli d'arte, che conquistano il mondo dello spettacolo, dando prova del fatto che, al di là del cognome "famoso", vantano anche un incredibile talento come artisti. È il caso, ad esempio, di Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna diventata non solo uno degli astri nascenti della moda ma anche cantante di successo. Ha spesso calcato i red carpet internazionali con la mamma, distinguendosi sempre per l'incredibile audacia che sembra aver ereditato proprio dalla popstar. Di recente ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata la protagonista di una nuova copertina fashion destinata a essere iconica grazie al suo look iper sensuale.

La cover black&white di Lourdes Leon Ciccone

Il magazine Perfect ha dedicato una delle sue ultime copertine a Lourdes Leon Ciccone, accompagnando il servizio fotografico a un'esclusiva intervista in cui la figlia di Madonna ha parlato sia delle recenti esperienze a New York che della sua più grande passione, quella per musica (la prossima primavera suonerà a due festival di fama internazionale). A immortalarla è stato il fotografo Willy Van Der Perre, che in uno scatto black&white è riuscito a cogliere tutto il suo lato più sensuale. Lola ha posato sdraiata su una sedia con il capo rivolto all'indietro, gli occhi chiusi, la mano al petto e naturalmente non ha rinunciato al glamour, anzi, ha anticipato le tendenze di stagione con uno dei look della collezione Spring/Summer 2024 di Dion Lee.

Collezione Spring/Summer 2024 di Dion Lee

L'iconico look della figlia di Madonna

Sotto consiglio della stylist Katie Eleanor Grand, Lourdes ha lasciato libero sfogo alla sua femminilità. Il capo chiave dell'outfit da copertina è un body di raso color cipria, un modello sgambato, steccato, con la scollatura strapless e il reggiseno a balconcino con le cuciture in vista che ricorda vagamente l'iconico reggiseno "a cono" di mamma Madonna. Per completare il tutto Lola ha aggiunto un reggicalze di pizzo total black (con tanto di elastici sulle cosce), portandolo in vista sopra il body. Piedi nudi decorate con smalto scuro, capelli lasciati sciolti e fluenti e tatuaggi sparsi sul corpo in bella vista: la figlia di Madonna è una diva nata e da qualche anno a questa parte lo sta dimostrando a ogni apparizione pubblica.