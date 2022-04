L’orologio MoonSwatch Omega x Swatch batte ogni record: online si vende a diecimila euro Quanto siamo disposti a spendere per l’oggetto del desiderio? L’orologio MoonSwatch Omega x Swatch viene rivenduto online a cifre da capogiro pur non essendo un’edizione limitata.

Dopo le file chilometriche e il sito in crash, la mania collettiva per gli orologi MoonsWatch si è trasferita sui siti di resell, dove sta toccando prezzi da record. L'orologio Speedmaster MoonSwatch, nato dalla collaborazione tra Omega e Swatch, è già un caso da manuale: la riedizione dell'orologio indossato dagli astronauti ha avuto un successo tale da spingere le persone a mettersi in coda per ore fuori dai negozi Swatch. L'orologio cult non sarà venduto online, come ha annunciato l'azienda, ma su Internet si moltiplicano le offerte con prezzi che sfiorano (o a volte superano) i 2mila euro, otto volte il prezzo originale, fino a casi eccezionali da 10mila euro.

I prezzi da record del MoonSwatch Omega x Swatch

L'orologio ha scatenato una vera e proprio corsa all'acquisto: merito della sua storia (è una riedizione dello Speedmaster indossato dagli astronauti Nasa) e del prezzo abbordabile, perché viene venduto nei negozi a 25o euro. Prevedibilmente, l'orologio è andato sold out in tempo record, ma l'azienda ha promesso che presto rifornirà le boutique selezionate. Nel frattempo però si è scatenato il fenomeno del resell, una dinamica tipica della hype culture: le sneakers e t-shirt che finiscono subito esaurite spuntano sui siti specializzati in abbigliamento second hand a prezzi maggiorati.

il MoonSwatch rivenduto su StockX

Nel caso della capsule collaborativa Bioceramic MoonSwatch i prezzi sono da record: su StockX gli orologi vengono rivenduti con prezzi che oscillano tra i 500 euro (il doppio del prezzo di listino) e i mille euro, cioé quattro volte tanto. Si tratta delle cifre più alte mai registrate da StockX nella categoria orologi.

Gli orologi MoonSwatch rivenduti su Vinted

Su altre piattaforme la situazione non cambia, anzi: su Vinted i prezzi sono raggiungono cifre ancora più alte, tra i 1200 e i 2.250 euro. Sulla piattaforma Vestiaire Collective addirittura c'è chi offre il modello Mercury a 10mila euro.

Il Moonswatch sul sito di Vestiaire Collective

C'è da chiedersi dove possa arrivare la cultura dell'hype: il caso dell'orologio è singolare perché non si tratta di un'edizione limitata, ma di una capsule che presto tornerà nei negozi. Quanto siamo disposti a spendere pur di avere al polso l'oggetto del desiderio?