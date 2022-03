Lunghe code e ressa per acquistare il nuovo Swatch a Milano: cosa sta succedendo Si tratta di orologi limitati sul mercato e dal costo di 260 euro.

A cura di Giorgia Venturini

La lunga coda fuori da un punto vendita Swatch ad Arese

Anche a Milano e nel resto della Lombardia già alle prime ore dell'alba c'è chi si è messo in coda per "aggiudicarsi" uno dei nuovi MoonSwatch, ovvero l'ultimo orologio del famoso marchio in collaborazione con Omega. Si trattano di pezzi limitati dal costo di 260 euro. E per cercare di accontentare più persone possibili nei negozi c'è la regola, di un orologio a persona. Un affare dunque che in molti non hanno voluto lasciarsi sfuggire.

A Milano i negozi presi d'assalto sono soprattutto quelli di corso Vercelli e via Buenos Aires. Ma anche via Montenapoleone a piazza Gae Aulenti. Per ognuno il copione era sempre lo stesso: in tantissimi fuori in coda tanto che in alcuni casi ci sono stati dei forti disagi alla circolazione stradale. Un esempio? Il punto vendita di corso Vittorio Emanuele questa mattina è arrivato fino a piazza San Babila. Ma non solo Milano: al centro commerciale di Arese, come si vede in un video pubblicato sulla pagina Facebook "La pagina degli sconti", tantissime le persone in fila che ha creato non poco caos e alcune tensioni. Ma perché tutti in coda per questo ultimo modello di orologio?

Il motivo delle lunghe code

Si tratta dell'ultimo esclusivo modello della celebre casa svizzera. Il nuovo orologio fa parte fa parte della collezione Bioceramic MoonSwatch Collection. Nel dettaglio, si tratta di una serie di 11 orologi rappresentanti il sistema solare, più Sole e Luna. Ad convincere tanti lombardi a mettersi in fila è soprattutto il prezzo e il fatto che si tratti di un edizione limitata: il nuovo orologio tanto desiderato dagli appassionati è il remake dello Speedmaster Professional di Omega, il modello utilizzato ufficialmente dagli astronauti della Nasa che, nel 1969, atterrarono per la prima volta sulla Luna. A differenza del suo predecessore, però, è stato realizzato in Bioceramica, materiale pregiato che negli ultimi anni è stato molto utilizzato da Swatch. Ora così tutti lo vogliono.