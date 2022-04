Lunghe code fuori da Pane Quotidiano anche per Pasqua: giochi e cioccolata per intrattenere i bambini Anche a poche ore dalla Pasqua, fuori da Pane Quotidiano a Milano si sono create lunghe file di persone bisognose di un aiuto.

A poche ore dalla Pasqua si sono registrate nuove, lunghissime, code fuori da Pane Quotidiano. In alcuni scatti pubblicati da uno dei volontari della Onlus, Paolo Continiello, di professione avvocato, sono state immortalate centinaia di persone che dall'entrata principale della struttura hanno raggiunto l'ingresso della ex Centrale del Latte ora edificio dell'Università Bocconi. Le foto, risalenti a ieri, sabato 16 aprile, sono state pubblicate da Continiello su Facebook.

In allegato, ha scritto: "Oggi abbiamo superato i 2000 ospiti. Tutti in fila, per ore, composti. Si è cercato di confortare i più piccoli con cioccolato e qualche gioco. Buona Pasqua, confidando nella pace il prima possibile".

Giovani in aumento per un pacco di viveri, il 40 per cento è italiano

Anche nel marzo del 2021, e non per la prima volta, fuori da Pane Quotidiano si era creata una fila di persone in attesa di ricevere un pacco di viveri che sembrava interminabile. Tra loro tanti cittadini milanesi e tanti non che, rispettosamente, hanno atteso il proprio turno prima di tornare a casa con qualcosa da mangiare. Con la pandemia, sono aumentati notevolmente i cittadini che hanno trovato conforto nella onlus di viale Toscana.

Leggi anche Tutti pazzi per "MoonSwatch": lunghe code e ressa per acquistare il nuovo orologio

Contattato da Fanpage.it in merito a ciò, il presidente di Pane Quotidiano aveva detto che "abbiamo visto aumentare le persone di una fascia d'età media dai 28-30 anni ai 50 anni, e sono aumentati gli italiani in coda, che ora raggiungono il 38-40 per cento di chi chiede aiuto".