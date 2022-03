Si ribalta un furgone sull’A8: lunghe code verso Milano Il conducente del furgone, un 50enne, è rimasto ferite in modo lieve. Non sarebbe quindi in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Lunghe code in direzione Milano dalle 17.30 di oggi lunedì 21 marzo. Il traffico in tilt è stato causato da un furgone che si è ribaltato sull'A8, l'autostrada dei laghi: l'incidente si è verificato nel tratta tra Busto Arsizio e Castellanza, in provincia di Varese. Resta ancora da chiarire la causa del grave incidente.

La dinamica dell'incidente

Dalle prime informazioni risulta che il conducente del furgone, un 50enne, è rimasto ferite in modo lieve. Non sarebbe quindi in pericolo di vita. Gli altri automobilisti hanno fatto immediatamente scattare l'allarme: sul posto si sono precipitati subito i vigili del fuoco di Busto Arsizio e di Gallarate e un'ambulanza del 118. I sanitari si sono immediatamente precipitati a soccorrere il conducente che non è stato trovato in gravi condizioni. Per precauzione il 50enne è stato trasportato in ospedale in codice verde. Non resta ora che capire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente che si è ritrovato con il furgone ribaltato. L'incidente ha causato lunghe code, bloccando così per alcuni chilometri il traffico autostradale.

Altro automobilista ferito a Cassina De' Pecchi

Ieri 20 marzo un altro incidente a sulla strada provinciale Nuova Cassanese, nel territorio comunale di Cassina De' Pecchi. Qui un furgone è rimasto in panne così il conducente è sceso a spingerlo fino alla prima rampa di uscita. Un'automobilista in transito si è però accorta solo all'ultimo del pedone e lo ha travolto, causandogli gravi ferite. L'uomo travolto dall'auto è un 36enne che adesso si trova ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza: nonostante i gravi traumi, non sarebbe in pericolo di vita. Al volante dell'auto che lo ha travolto si trovava una donna, rimasta sotto choc per l'accaduto. Adesso la sua posizione è al vaglio dei carabinieri, che giunti sul luogo dell'incidente hanno ascoltato anche diversi testimoni.