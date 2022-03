Spinge il furgone rimasto in panne sulla Provinciale e viene travolto da un’auto: grave un 36enne Grave incidente stradale nella serata di ieri a Cassina De’ Pecchi, sulla provinciale Nuova Cassanese. Un uomo è rimasto in panne ed è sceso per spingere il suo furgone: è stato travolto da un’auto in transito.

A cura di Francesco Loiacono

Era rimasto in panne col suo furgone sulla strada provinciale Nuova Cassanese, nel territorio comunale di Cassina De' Pecchi, e ha deciso di scendere e di spingere a piedi il veicolo fino alla prima rampa di uscita. Un'automobilista in transito si è però accorta solo all'ultimo del pedone e lo ha travolto, causandogli gravi ferite. Questa è la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 20 marzo, nella cittadina vicino Milano. L'uomo travolto dall'auto è un 36enne che adesso si trova ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza: nonostante i gravi traumi, non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo travolto è stato trasportato in codice rosso in ospedale

Al volante dell'auto che lo ha travolto si trovava una donna, rimasta sotto choc per l'accaduto. Adesso la sua posizione è al vaglio dei carabinieri, che giunti sul luogo dell'incidente hanno ascoltato anche diversi testimoni. Stando a quanto ricostruito, il 36enne stava cercando di spingere il suo furgone dal lato del guidatore, con lo sportello aperto. L'automobilista ha detto di averlo visto solo all'ultimo e di non essere riuscita a evitarlo: subito dopo l'impatto si è fermata per chiamare i soccorsi, assieme ad altri automobilisti. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza, inviate in codice rosso. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 36enne, le cui condizioni sono subito apparse gravi: l'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Spetterà adesso ai carabinieri di Pioltello accertare le eventuali responsabilità da parte dell'automobilista: l'incidente è avvenuto verso le 19.30, dunque di sera, ma non è chiaro se il tratto di strada fosse illuminato oppure no.