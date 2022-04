Travolto da un’auto mentre cammina a piedi sulla tangenziale: 27enne in gravissime condizioni Un ragazzo di 27 anni è stato travolto da un’auto mentre camminava a piedi sulla Tangenziale Est di Milano: è gravissimo.

A cura di Ilaria Quattrone

Si trovava a piedi sulla Tangenziale Est di Milano quando è stato travolto da un'automobile: è successo nella mattinata di oggi, sabato 9 aprile. Il 27enne si trovava a piedi sulla strada poco prima delle 7 quando è stato investito dal veicolo. La dinamica per il momento non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito l'uomo in ospedale d'urgenza.

Il 27enne stava camminando a piedi sulla Tangenziale Est

Per il momento, si sa solo che l'incidente è avvenuto tra Agrate Brianza e Vimercate in direzione Lecco. Non è chiaro perché il 27enne si trovasse su quella strada e soprattutto perché stesse camminando a piedi sulla Tangenziale Est. Questo sarà un punto su cui gli agenti della polizia stradale proveranno a far luce. Gli investigatori, una volta arrivati, hanno svolto tutti i rilievi del caso. In queste ore stanno cercando di accertare eventuali responsabilità. Intanto, mentre si cerca di avere un quadro più chiaro della vicenda, il 27enne è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Il conducente invece non avrebbe riportato ferite.

Il ragazzo trasferito d'urgenza in ospedale

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto gli operatori sanitari in codice rosso su un'ambulanza e un'automedica. Il ragazzo, di cui per il momento non si conoscono le generalità, è stato trovato in condizioni molto critiche. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 27enne è stato portato in pronto soccorso dove poi è stato ricoverato d'urgenza. Per il momento, non è chiaro se sia in pericolo di vita.