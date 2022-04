Ciclista travolto e ucciso da un’auto: muore Ciro Esposito Il 68enne era stato travolto da un’auto sabato scorso sulla strada provinciale che da Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, porta a Paullo. Poi il trasporto d’urgenza in ospedale, dove è morto.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo oltre un giorno di ricovero in ospedale non ce l'ha fatta Ciro Esposito. Il 68enne di Rodano, alle porte di Milano, era stato travolto da un'auto sulla strada provinciale che da Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, porta a Paullo: l'uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito. Fin da subito le ferite riportate sono apparse gravissime.

Il trasporto in codice rosso in ospedale

I fatti sono successi sabato mattina attorno alle 10. Subito dopo l'impatto è scattata la macchina dei soccorsi: i paramedici e medici hanno cercato di stabilizzare il pensionato sul posto prima del trasporto in elisoccorso all'ospedale San Matteo di Pavia in codice rosso. Anche l'automobilista, un 36enne di Lodi, è stato trasportato all'ospedale Maggiore: non è in gravi condizioni. Al momento dell'arrivo dei paramedici era sotto shock, è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Nulla hanno potuto fare i medici per salvare la vita a Ciro Esposito: il trauma cranico era troppo grave. Oltre alla ferita alla testa aveva riportato fratture sia agli arti superiori che inferiori. L'uomo è morto ieri domenica 17 aprile. Resta ancora da capire tutta l'esatta dinamica dell'incidente: l'automobilista è indagato per omicidio colposo. Stanno indagando ancora i carabinieri.

Auto con a bordo una coppia finisce nel ruscello

Sempre domenica a Monno, località Savena, provincia di Brescia, un'automobile è finita fuori strada, si è ribaltata ed è finita all'interno di un ruscello. A bordo dell'automobile c'era una coppia di anziani, un uomo di 84 anni e una donna di 72 anni. L'incidente è avvenuto precisamente sulla strada agro silvo pastorale che porta al paese di Monno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo. L'84enne è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della vettura e non riusciva ad uscire in autonomia: sul posto in suo aiuto sono arrivati anche i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere tutti e due in salvo.