Incidente a Monno, un’auto con a bordo una coppia di anziani si ribalta e finisce nel ruscello Stando a quanto si apprende, alle ore 16 di ieri, domenica 17 aprile, un’automobile è finita fuori strada, si è ribaltata ed è finita all’interno di un ruscello.

A cura di Enrico Tata

Incidente a Monno, località Savena, provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende, alle ore 16 di ieri, domenica 17 aprile, un'automobile è finita fuori strada, si è ribaltata ed è finita all'interno di un ruscello. A bordo dell'automobile c'era una coppia di anziani, un uomo di 84 anni e una donna di 72 anni. L'incidente è avvenuto precisamente sulla strada agro silvo pastorale che porta al paese di Monno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo.

Incidente a Monno, automobile finisce nel ruscello

L'84enne è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della vettura e non riusciva ad uscire in autonomia. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo entrambi e li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118. Sul posto è arrivata un'eliambulanza decollata da Sondrio, che ha trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale di Sondalo in codice giallo. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi e non è in pericolo di vita. La moglie ha riportato soltanto ferite lievi ed è stata medicata sul luogo dell'incidente. Sul posto sono arrivate inoltre due ambulanze da Ponte di Legno e da Berzo Demo, e una pattuglia della polizia stradale, che si sta occupando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. I pompieri hanno recuperato l'automobile finita nel torrente e l'hanno riportata sulla sede stradale. L'intervento è terminato oltre tre ore dopo, intorno alle 19.45. Le indagini per ricostruire le cause dell'incidente, come detto, sono tuttora in corso. Forse si è trattato di un improvviso malore?