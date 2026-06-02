Attraversa la strada tenendo la mano alla moglie ipovedente, investiti: Mario Burrone muore dopo 3 giorni

Mario Burrone, l’anziano 85enne che è stato investito con la moglie da un’auto a Voghera (Pavia), è morto dopo tre giorni di agonia.

(immagine di repertorio)

Non ce l'ha fatta Mario Burrone, l'anziano di 85 anni che era stato investito da un'automobile a Voghera, comune della provincia di Pavia. L'incidente era avvenuto sabato 30 maggio alle 9 del mattino all'angolo tra via Montebello e via Matteotti. L'85enne si trovava con la moglie ipovedente: la coppia stava attraversando la strada, mano per mano nei pressi della stazione ferroviaria, quando è stata travolta da un'automobile, una Lancia Y, che l'ha scaraventata per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Burrone ha riportato un gravissimo trauma cranico ed è stato trasferito d'urgenza nell'ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Dopo tre giorni di agonia, purtroppo, è morto: il trauma cranico riportato era troppo grave.

La moglie, una 86enne, è ricoverata ancora in gravi condizioni all'ospedale San Matteo di Pavia. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Subito dopo l'incidente, sono arrivati i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il conducente, considerata la morte dell'anziano, sarà indagato per omicidio stradale.