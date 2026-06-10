Investe un anziano sulle strisce pedonali e scappa, fermato un 15enne: era alla guida di un’auto rubata

Un ragazzino di 15 anni è stato indagato per lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione dopo aver investito a bordo di un’auto rubata un uomo di 81 anni che attraversa sulle strisce pedonali a Cantù (Como).

Ha 15 anni il ragazzo che il 12 aprile scorso ha investito, a bordo di un'auto rubata, un uomo di 81 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali tra piazza Volontari della Libertà e via Matteotti, a Cantù (Como). Come comunicato oggi, mercoledì 10 giugno, dal comando della polizia locale di Cantù, gli agenti sono riusciti a individuare il responsabile dell'incidente al termine di indagini condotte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Como e della Procura per i Minorenni di Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che hanno avviato le indagini subito dopo il sinistro, l'anziano era stato travolto da un'auto risultata poi rubata. Alla guida è risultato esserci un ragazzino di 15 anni che si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, inviati da Areu, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia a causa delle gravi ferite riportate.

Grazie alle testimonianze dei presenti e all'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli accertamenti successivi hanno poi permesso di individuare il veicolo coinvolto e di conseguenza la targa e il proprietario dell'auto. Sono scattate quindi perquisizioni e da ulteriori approfondimenti si è arrivati all'identificazione del presunto autore dei fatti. Il quindicenne risulta indagato per lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione.