Dove comprare l’orologio MoonSwatch Omega x Swatch: perché è inutile cercarlo online Il sito di Swatch è andato in crash per la moltitudine di persone che cercavano di comprare il nuovo Speedmaster Speedmaster MoonSwatch, l’orologio cult del momento.

A cura di Beatrice Manca

Non si ferma la MoonSwatch Mania: l'orologio Speedmaster MoonSwatch nato dalla collaborazione tra Omega e Swatch sta avendo un successo tale da mandare in crash il sito del brand svizzero, come annuncia l'azienda sui social. Lo scorso weekend le foto delle persone in coda davanti per comprare l'atteso orologio hanno fatto il giro del mondo (subito opportunamente rilanciate dai canali social di Swatch). Un fenomeno singolare, visto che non si tratta di un'edizione limitata. Chi non è riuscito a comprarlo o non ha un negozio Swatch vicino allora si è rivolto all'e-commerce, ma inutilmente.

Il MoonSwatch non verrà venduto online

Il MoonSwatch, nuovo oggetto del desiderio, è una riedizione dello storico orologio Speedmaster di Omega indossato anche dagli astronauti in missione sulla Luna: la nuova edizione celebrativa conta undici modelli ispirati al sistema solare e costano 250 euro. Il lancio è stato accompagnato da una precisa strategia di marketing: l'orologio infatti si potrà acquistare solo in punti vendita selezionati e vista la mole di persone che si è messa l'orologio è andato (prevedibilmente) a ruba. Gli appassionati si sono rivolti ai canali di vendita online, mandando il sito in crash. Il tentativo però è stato del tutto inutile: Swatch ha spiegato in un comunicato che l'orologio non è in vendita sull'e-commerce del brand. I canali social del brand sono stati presi d'assalto dagli appassionati, che chiedono il drop della collezione online.

Dove comprare l'orologio MoonSwatch Omega x Swatch

In realtà, visto l'enorme interesse suscitato dall'orologio è subito esploso il fenomeno del resell: su siti come StockX il MoonSwatch viene rivenduto a oltre mille euro, quattro volte il prezzo originale. I canali ufficiali, quindi, sono solo le boutique Swatch: una nota stampa del marchio conferma che presto gli ambiti orologi saranno di nuovo disponibili. "Siamo estasiati dal supporto e dallo straordinario entusiasmo dimostrato per la Bioceramic Moonswatch Collection – si legge sul sito – Stiamo facendo del nostro meglio per soddisfare la domanda e speriamo che chiunque desideri acquistare OMEGA x Swatch possa presto mettere le mani su uno di questi orologi. La Bioceramic MoonSwatch Collection per il momento non è disponibile per l'acquisto online. Vi ricordiamo che non è un'edizione limitata e presto sarà nuovamente disponibile in negozi selezionati Swatch". Una strategia studiata, che ha dato i suoi frutti: più un bene è difficile da trovare, più sarà ambito e desiderato. E così un orologio da 250 euro è diventato uno status symbol.