Perché è stato inutile mettersi in fila per l’orologio Speedmaster MoonSwatch di Omega x Swatch Le file davanti ai negozi Swatch per assicurarsi uno degli orologi della nuova collezione Speedmaster MoonSwatch di Omega x Swatch sono state inutili e immotivate. Vi spieghiamo il motivo.

A cura di Clara Salzano

I nuovi orologi Speedmaster MoonSwatch di Omega x Swatch

Da Napoli a Milano in tanti si sono messi in fila già la notte del 25 marzo 2022 per assicurarsi uno degli orologi della nuova collezione Speedmaster MoonSwatch di Omega x Swatch, in uscita il 26 marzo 2022 in alcuni negozi Swatch selezionati del mondo. Si tratta di una serie di orologi ispirati ai pianeti creati da due dei nomi più famosi dell'orologeria di lusso e streetwear, a un prezzo più che accessibile. C'è stata una vera e propria MoonSwatch mania, durata circa 24 ore, che ha portato in molti a chiedersi perché in tanti si sono messi in fila per i nuovi orologi. Su molti blog e siti online sono apparsi anche annunci di vendita al rialzo degli Speedmaster MoonSwatch. Perché quindi questa "corsa agli orologi"?

Uno degli annunci di vendita maggiorata dello Speedmaster MoonSwatch

Omega x Swatch sono in edizione limitata?

Che gli orologi Omega fossero oggetti da collezione è cosa risaputa, probabilmente da quando sono stati gli unici segnatempo a essere ammessi alle avventure dell'uomo nello spazio. Il più iconico orologio di Omega è proprio lo Speedmaster Moonwatch, che è stato il primo orologio ad andare sulla Luna: Moonwatch significa infatti "orologio della Luna". E certamente la storica azienda svizzera realizza alcuni dei modelli di precisione più esclusivi del mercato, mentre Swatch è conosciuta soprattutto per i suoi modelli giocosi ed economici, molto amati dai più giovani.

Due degli orologi della collezione Speedmaster MoonSwatch

La collaborazione di Omega x Swatch è un evento unico, tuttavia la collezione di orologi in bioceramica non è né un edizione limitata né numerata. Per il lancio del 26 marzo 2022 i due marchi hanno prodotto solo pochi modelli da immettere sul mercato e da vendere in una selezione di negozi Swatch. Infatti il giorno del lancio si leggeva (e si legge ancora) sul sito Swatch: "Il lancio di Bioceramic MoonSwatch Collection è un incredibile successo che ha superato tutte le aspettative. Ricordiamo quindi che nelle prossime settimane gli orologi saranno nuovamente disponibili negli Swatch Store selezionati, in quanto non si tratta di un'edizione limitata o numerata. Per il momento, dobbiamo aggiornare il limite di acquisto a un solo orologio per persona fino a nuovo avviso. Ritorneremo a due orologi per persona il prima possibile".

La fila davanti allo store Swatch di Milano in Corso Vittorio Emanuele

Hype culture o operazione di marketing ben riuscita?

Le file davanti ai negozi per assicurarsi prodotti in edizione limitata o esclusivi non sono affatto una novità nel mondo del lifestyle, dalle scarpe Lidl agli oggetti Supreme. Si parla in questo caso di hype culture, cioè della tendenza della cultura consumistica contemporanea di ottenere l'oggetto del desiderio. E sembrerebbe che il fenomeno scatenato dal lancio della collezione Speedmaster MoonSwatch di Omega x Swatch si inserisca in quest'ambito. Eppure, bisogna ammettere, che l'operazione di marketing di Omega e Swatch è andata ben oltre il fenomeno dell'hype culture. Senza dubbio è stata una delle operazioni di marketing più astuta e riuscita degli ultimi tempi perché in vendita non c'erano prodotti unici, numerati o in edizione limitata (disponibili cioè solo per un breve periodo di tempo), bensì si è trattato di un lancio "calmierato" della produzione di Speedmaster MoonSwatch, in attesa di immetterne sul mercato ancora altri.

Un messaggio di risposta dell’assistenza Swatch online

Chiedendo informazioni alla Swatch sui social circa le modalità di acquisto degli orologi Speedmaster MoonSwatch, l'azienda ha risposto che la nuova collezione non è stata limitata solo ai giorni del lancio. Abbiamo inoltre contattato l'ufficio stampa di Swatch che ha confermato che non si tratta di un’edizione limitata e che è in programma un nuovo assortimento dei modelli realizzati da Omega x Swatch nelle prossime settimane. Non si conosce ancora una data definita in cui la collezione sarà di nuovo disponibile ma fanno sapere che i nuovi orologi in bioceramica si potranno presto acquistare anche sullo shop online di Swatch.