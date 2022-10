Lo stile dandy di Luca Salandra, il modello più desiderato del momento (e fidanzato di Deva Cassel) Capelli lunghi, anelli argentati e stile new romantic: la rivoluzione di stile di Luca Salandra, la giovane promessa della moda con la passione per il Milan.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @lucasalandra

Occhi scuri, ricci ribelli e un senso dello stile elegante ed essenziale, oltre le mode e le etichette: parliamo di Luca Salandra, giovanissimo modello che sta ridefinendo i canoni estetici in passerella. La moda infatti si è aperta a nuove sfumature di mascolinità, abbandonando lo stereotipo del macho tutto muscoli: Salandra ha conquistato le passerelle parigine con il fascino misterioso e androgino. Il suo nome è diventato famoso per la storia d'amore con Deva Cassel, la collega figlia di Monica Bellucci, ma sarà il suo particolarissimo stile a lanciarlo nell'olimpo della moda.

Luca Salandra è un giovane modello italo francese (proprio come Deva Cassel) rappresentato dall'agenzia parigina Marilyn. Di lui si sa pochissimo: è alto 1 metro e 82, è un tifoso sfegatato del Milan e divide il suo tempo tra Parigi e New York. Il suo punto di forza sono i capelli lunghi e i ricci ribelli, da rubacuori, che incorniciano una mascella scolpita. Ha sfilato in passerella per il brand Palomo e per Amiri, con eleganti completi new dandy e tute in pelle. Salandra è anche volto del brand Leonard e ha posato per GMARO Magazine con un completo in velluto e occhiali da sole anni '70.

Luca Salandra in passerella per Amiri

Quando non è in passerella ama vestirsi casual, con jeans oversize e sneakers, e agli eventi mondani indossa spesso i completi di Dolce&Gabbana, brand di cui è testimonial la fidanzata Cassel. Ma è lo stile new romantic che esalta di più il suo fascino particolare: completi colorati, camicie con fantasie accese, polo colorate coordinate ai bermuda. I suoi look hanno sempre un tocco bohemien, come gli anelli argentati a cui non rinuncia mai. Il portamento elegante e asciutto, quasi efebico, testimonia quanto sia cambiata l'industria della moda, finalmente pronta ad accogliere un'idea di mascolinità meno prepotente e più rilassata e libera dalle etichette.

Luca Salandra, foto via Instagram

Quest'estate Luca Salandra ha trascorso le vacanze insieme alla fidanzata Deva Cassel, una delle modelle più amate e richieste del momento: tra shooting, sfilate e servizi per le riviste di moda si sono ritagliati una fuga romantica al mare. Prima ancora erano stati insieme a Venezia, dove avevano ufficializzato la loro relazione di fronte a fotografi e paparazzi. Non solo condividono la passione per la moda, ma hanno anche un senso dello stile simile, fatto di capi asciutti ed essenziali nella vita quotidiana, linee morbide e colori chiari. Per non parlare poi dei ricci corvini: sono la nuova power couple della moda?