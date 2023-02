Levante torna in tv dopo Sanremo: a Viva Rai 2 canta con la pelliccia yeti Levante è stata tra gli ospiti speciali della puntata di oggi di Viva Rai 2. È tornata in tv dopo la fortunata esperienza al Festival di Sanremo, incantando il pubblico sulle note di Vivo: ecco cosa ha indossato per la performance.

A cura di Valeria Paglionico

Levante è stata tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023: è tornata sul palco dell'Ariston dopo essere diventata mamma della piccola Alma Futura e nel brano Vivo non ha avuto paura di raccontare della depressione post-parto affrontata negli ultimi mesi. Sebbene non abbia raggiunto le prime posizioni della classifica sanremese, il suo "sogno erotico" è tra le hit più ascoltate del momento ed è proprio per questo che Fiorello l'ha voluta tra gli ospiti di Viva Rai 2. Questa mattina Claudia Lagona, alias Levante, è tornata in tv e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato: ecco che cosa ha indossato per la performance in strada.

Il look "Renevant" di Levante

Sul palco del Festival di Sanremo Levante ha esaltato la sua femminilità con dei look chic e sexy che hanno lasciato le gambe in vista, dai minidress fiorati ai micro shorts indossati con i collant, ora che è tornata alla normale quotidianità ha cambiato stile e lo ha dimostrato questa mattina. Ha partecipato a Viva Rai 2 e, complice il fatto che si è esibita in strada nelle prime ore del mattino, ha puntato su un cappotto anti-freddo decisamente appariscente. Ha infatti seguito il trend delle maxi pellicce sfoggiando un modello "yeti" in rosa cipria. Fiorello non si è lasciato sfuggire il dettaglio e l'ha paragonata a Leonardo di Caprio nel film Renevant.

Levante con la pelliccia yeti

Levante torna in tv con i jeans

Sebbene la pelliccia yeti fosse il capo chiave dell'outfit di Levante, anche il resto del look non poteva passare inosservato. La cantante ha lasciato nell'armadio i minidress e le zeppe sanremesi, ha preferito la comodità abbinando un semplice maglione color sabbia a un paio di jeans a zampa d'elefante che andavano a coprire le scarpe, un modello che ricorda vagamente lo stile anni '70. Non ha rinunciato ai capelli biondi e alle sopracciglia "cancellate" che sfoggia da un po'. Quale sarà la sua prossima apparizione televisiva in cui canterà Vivo?