Levante come una dea in bianco: gocce dorate e capelli effetto bagnato sul palco Levante con la sua voce ha incantato il pubblico del Magna Graecia Film Festival. È salita sul palco con un candido look total white e capelli effetto bagnato.

A cura di Giusy Dente

@MagnaGraeciaFilmFestival, Foto di Antonio Raffaele

A Levante l'onore di aprire la 20esima edizione del Magna Graecia Film Festival, che quest'anno vede l'attrice Ivana Lotito nei panni di madrina. Dal 29 luglio al 5 agosto 2023 il porto di Catanzaro Lido ospiterà masterclass, incontri, concerti, proiezioni cinematografiche, premiazioni. Il Festival ideato da Gianvito Casadonte (che ne è anche direttore artistico) quest'anno fa il pieno di ospiti: Matteo Garrone, Sergio Castellitto, Marco D'Amore, Pilar Fogliati, Greta Scarano. È attesa anche il premio Oscar Susan Sarandon. Levante si è esibita nella serata di apertura.

Levante

Levante sul palco del Magna Graecia Film Festival

La presenza di Levante al MGFF è legata al film Romantiche, uscito nelle sale cinematografiche a febbraio e proiettato nella serata di apertura della kermesse. Il film ha segnato il debutto da regista di Pilar Fogliati, che ne è anche attrice protagonista: interpreta ben quattro ruoli. La colonna sonora è appunto di Levante, che ha scritto la canzone Leggera, candidata ai Nastri d’Argento.

@MagnaGraeciaFilmFestival, Foto di Antonio Raffaele

La cantautrice (nonché scrittrice) è in un momento di grande realizzazione, professionale e personale. È diventata mamma, con il brano Vivo (un inno alla rinascita) ha partecipato al Festival di Sanremo, è anche reduce dalla recente uscita del singolo Canzone d’estate. Nelle prossime settimane sarà impegnata con una serie di concerti, che culmineranno con la performance del 27 settembre all'Arena di Verona.

@MagnaGraeciaFilmFestival, Foto di Antonio Raffaele

Al MGFF la cantante ha incantato il pubblico salendo sul palco come una dea. Ha scelto un candido look all'insegna del total white, un abito strapless con corpetto asimmetrico e gonna longuette, in tessuto semi lucido. Ha completato l'outfit con un paio di décolleé basse color oro. D'oro anche i gioielli, che hanno impreziosito il tutto con un tocco di elegante luce: anelli, un vistoso girocollo con perle e maxi orecchini. Sono gli inconfondibili orecchini Drop di Bottega Veneta, a forma di goccia: costano 950 euro.

Levante

Wet hair per la cantante, con la chioma (tornata scura) a effetto bagnato: è l'acconciatura perfetta per le sere d'estate. Levante vanta uno stile unico: è una donna che all'approvazione altrui ha sempre preferito la propria autenticità, fregandosene dei giudizi e delle aspettative. Sa giocare con la propria immagine, sa osare ma rimanendo sempre se stessa. È uno dei suoi punti di forza, che unito al grande talento e alla riconoscibilità, l'hanno resa amatissima dal grande pubblico.