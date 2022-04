Letizia di Spagna, regina bon ton: la blusa con il fiocco è la camicia più chic della primavera 2022 La camicia bianca non passa mai di moda: Letizia Ortiz la sceglie in versione sofisticata, lanciando il must have romantico di stagione.

A cura di Beatrice Manca

Versatile, iconica, elegante nella sua semplicità: cosa c'è di più versatile di una camicia bianca? La regina Letizia di Spagna, famosa per il suo impeccabile senso dello stile, sfoggia la camicia bianca nella sua versione più raffinata e chic: la blusa con il fiocco. Dopo una visita in Inghilterra, dove ha sfoggiato un abito bordeaux coordinato a quello del principe Carlo, la regina è tornata in Spagna: il primo evento pubblico è stato a Logrono, dove ha annunciato i vincitori del premio ‘Princesa de Girona', un riconoscimento ai giovani talenti e alle idee più innovative. Per l'occasione ha sfoggiato un look ‘riciclato', elevato dalla camicia con il fiocco, il must have di stagione.

Il look di Letizia di Spagna è ‘riciclato'

Non solo la regina spagnola è un'icona di stile e buon gusto, è anche una paladina della moda sostenibile: in moltissime occasioni ha sfoggiato outfit riciclati, pescando perfino nel guardaroba della suocera!. Anche in questa occasione ha deciso di sfoggiare un capo che aveva già, una gonna a vita alta con fantasia check e orlo asimmetrico. Il modello è firmato Massimo Dutti e conferma che la tendenza di stagione è la gonna longuette. Letizia Ortiz ha poi abbinato alla gonna la camicia bianca e ha completato il look con accessori color cuoio: scarpe con il tacco scamosciate e una handbag.

Letizia di Spagna indossa Massimo Dutti

La camicia con il fiocco è il modello da avere per la primavera

Il look di Letizia Ortiz è il segnale: è tornata la stagione della camicia bianca protagonista, non più nascosta da blazer e maglioni. Perfetta su una gonna o sui jeans, completa ogni look e non è mai fuori luogo. Per le occasioni formali o per la sera il modello giusto è quello scelto dalla regina: in tessuto satinato, con i polsini e il fiocco sotto al mento al posto del colletto.

La camicia romantica di Letizia di Spagna

La camicia con il fiocco, protagonista delle passerelle di Gucci e Valentino, è il modello da avere nell'armadio ora: è perfetta con una minigonna o sotto un tailleur colorato e, perché no, anche con un semplice paio di jeans. Per un look da principessa alla portata di tutte!