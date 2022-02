Letizia di Spagna è rock con i tacchi a spillo e i pantaloni in pelle (che si abbinano così) Letizia di Spagna è una regina di stile che sa essere elegante e sofisticata ma anche più rock e glamour. I protagonisti del suo ultimo outfit sono un paio di pantaloni di pelle, che ha abbinato perfettamente a un capo spalla.

Regina sì, ma dallo spirito rock: Letizia di Spagna nelle sue scelte di stile (sempre azzeccate) quando possibile non rinuncia a tocchi più originali e moderni. Pur amando l'abbigliamento classico, dai tubini ai tailleur, apprezza anche capi più grintosi. E che si tratti di vestiti griffati o low cost, casual o glamour, punta spesso sul riciclo. La moglie del sovrano Filippo VI in alcune occasioni pubbliche è stata vista sfoggiare gli stessi indumenti, cosa che la accomuna a un'altra royal, Kate Middleton: entrambe sono contrarie allo spreco e tendono a riutilizzare alcuni outfit. Nello specifico, uno dei capi più sfruttati del guardaroba di Letizia di Spagna è un tailleur rosso indossato in almeno cinque occasioni ufficiali dal 2018 a oggi. E anche i pantaloni di pelle sono un suo must.

Letizia di Spagna bella e alla moda

Elegante, alla moda, curata nelle scelte di stile: Letizia di Spagna è dotata di un fascino che col passare degli anni non fa che aumentare. E proprio col passare degli anni la regina ha un rapporto molto pacifico. Il fatto di accettare serenamente la propria età l'ha resa un'icona di naturalezza, fa parte di quella schiera di donne (famose e nin) che hanno deciso di esprimersi in modo autentico, senza cedere a imposizioni, modelli e stereotipi. All' ‘obbligo sociale' della tintura, la 49enne ha opposto una fiera esposizione della ricrescita, qualcosa di assolutamente naturale per una donna. Non ha sentito la necessità o il bisogno di coprirla a tutti i cosi. I primi capelli bianchi nulla tolgono al suo portamento regale, a quella sicurezza e a quella bellezza che non sono mai venute meno e che lei da sempre sa valorizzare con un abbigliamento impeccabile.

Una regina che sa osare col look

Il mese scorso la regina (che prima del matrimonio era una giornalista) ha preso parte alla 13esima edizione dei Luis Carandell' Journalism Awards, al Palazzo del Senato di Madrid. Il look scelto per la cerimonia di premiazione non è passato inosservato, un outfit sofisticato ed elegantissimo. Letizia di Spagna ha scelto il rosso ciliegia, un abito bon-ton firmato da Carolina Herrera (indossato già nel 2018) abbinato a un paio di pumps di camoscio e a una clutch bag entrambi di Magrit, tutto in tinta.

Ieri ha invece preso parte a un incontro in occasione del 150esimo anniversario del Patrocinio degli Orfani dell'Esercito a Madrid, con un look decisamente più audace, ugualmente in tinta. La regina ha indossato un cappottino blu firmato Carolina Herrera rifinito in tweed e con frange: appartiene alla collezione Autunno-Inverno 2015 del brand e l'ultima volta lo aveva sfoggiato nel 2018. L'ha abbinato a un paio di pantaloni di pelle nella stessa tonalità blu navy. L'abbinamento è perfetto: pantaloni skinny dal taglio dritto che fasciano le gambe e capospalla importante. Per completare il look, scarpe col tacco alto e pochette di Carolina Herrera. Un outfit perfetto a cui ispirarsi per essere grintose e affascinanti!