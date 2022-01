Letizia di Spagna incanta in rosso: ricorda il suo passato da giornalista con l’abito riciclato Letizia Ortiz ha presenziato a un atteso evento del mondo del giornalismo, ricordando così il suo passato da reporter. La regina di Spagna per l’occasione ha puntato su un look rosso ciliegia con accessori in tinta, anche se i più attenti hanno notato che l’abito era riciclato.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi siamo abituati a vedere Letizia Ortiz nei panni di regina agli eventi ufficiali legati alla famiglia reale spagnola ma il dettaglio che in pochi ricordano è che è stata una famosa reporter prima di diventare la moglie di Felipe VI. È proprio perché non ha dimenticato le sue "origini" che non ha potuto fare a meno di presenziare alla 13esima edizione dei ‘Luis Carandell' Journalism Awards, cerimonia di premiazione annuale molto attesa nel mondo del giornalismo che si è tenuta ieri al Palazzo del Senato di Madrid. Ad attirare i riflettori è stato soprattutto il look sfoggiato dalla regina, che ancora una volta ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile.

L'abito rosso ciliegia di Letizia Ortiz

Chi ha detto che Kate Middleton è l'unica icona fashion reale d'Europa? La verità è che a farle spesso concorrenza è Letizia di Spagna, che a ogni apparizione pubblica appare sempre glamour e sofisticata. Per la cerimonia di premiazione che si è tenuta nelle ultime ore ha puntato tutto sul rosso ciliegia, sfoggiando un abito bon-ton firmato da Carolina Herrera. Si tratta di un modello su misura che le ha fasciato la silhouette, con la gonna a matita sotto al ginocchio, le maniche lunghe e un piccolo taglio sulla scollatura girocollo. Il dettaglio che non è passato agli appassionati di moda? La regina lo ha riciclato, visto che già lo aveva indossato nel 2018.

Letizia Ortiz in Carolina Herrera

La regina indossa accessori in tinta

Al di là dell'abito fiammante, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati anche gli accessori scelti dalla regina per completare il look. Ha puntato su dei capi in tinta, così da rendere davvero l'outfit total red. Ai piedi portava un paio di pumps di camoscio firmati Magrit con il tacco a spillo e la punta di pelle, mentre per quanto riguarda la borsa, ha optato per una clutch bag (sempre di Magrit) in pelle pitonata. È poi rimasta fedele ai capelli lisci e sciolti, anche se li ha tirati spesso dietro alle orecchie, così da mettere in risalto i pendenti in oro bianco e rubini. Letizia Ortiz non è forse impeccabile anche in versione "riciclata"?

