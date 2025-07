L’estate in nero di Elisabetta Gregoraci: a Saint Tropez segue il trend del bikini con gli anelli

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Elisabetta Gregoraci e delle sue vacanze "infuocate". Sebbene abbia sempre trascorso tutta l'estate tra mete balneari iconiche, resort di lusso e viaggi esotici, è stato solo nelle ultime ore che ha attirato le attenzioni dei media, il motivo? Durante una gita in barca a Pantelleria è stata paparazzata al fianco di Francesco Arca e tanto è bastato alle riviste di gossip per parlare di "attrazione fatale". Al momento, oltre ad aver preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, ha anche già cambiato location: si è trasferita a Saint Tropez con il figlio Nathan Falco Briatore e ne ha approfittato per sfoggiare il bikini da avere in estate.

Elisabetta Gregoraci in nero per l'estate

Elisabetta Gregoraci è volata a Sant Tropez per le vacanze estive e sui social ha postato alcuni dei momenti più belli di questa pausa rilassante. Al motto di "Un po’ di questi giorni e un po’ di noi", si è immortalata al fianco del figlio Nathan, ha fatto dei primi piani a delle cenette light e gustose e ha rivelato di aver ricevuto in regalo un enorme mazzo di rose rosse (arricchito da un'unica rosa bianca). La foto che più di tutte ha attirato le attenzioni del pubblico è quella che la mostra in versione dark lady pronta per andare al mare. Per lei niente colori vitaminici o tinte pastello tipicamente estive, ha preferito puntare tutto sul nero ma senza rinunciare al glamour (e soprattutto all'effetto sparkling).

Il bikini a effetto pareo di Elisabetta Gregoraci

Chi ha detto che il nero è una prerogativa invernale? La verità è che risulta elegante e glamour anche in estate e a dimostrarlo è stata Elisabetta Gregoraci. Per la mattinata in spiaggia a Saint Tropez ha infatti indossato un bikini nero, per la precisione un modello con gli anelli considerato uno dei must di stagione. Il reggiseno è a fascia con un cerchio gold al centro del petto, mentre il pezzo di sotto è a "effetto pareo", ha un tanga coperto da un micro gonnellino con anello laterale. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto lungo abito a vestaglia ricoperto di glitter argentato, portandolo completamente aperto, così da lasciare in vista il costume dark. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le prossime vacanze?