Francesco Arca e il bacio sul collo a Elisabetta Gregoraci in barca: “Era un continuo cercarsi con lo sguardo”

Il settimanale Oggi pubblica le foto della gita in barca di Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, accompagnati da un gruppo di amici. In uno scatto si vede un bacio sul collo, e sulla rivista si legge: “Tra i due era un continuo cercarsi con lo sguardo”.

“Attrazione fatale” tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, scrive il sito Oggi.it, che pubblica le foto di una gita in barca a Pantelleria tra l’attore e la conduttrice. I due sono stati fotografati durante un’uscita in mare in compagnia di un gruppo di amici. Arca, sposato con Irene Capuano, madre dei suoi due figli, è stato immortalato mentre bacia sul collo l’amica, poco dopo essersi fatto spalmare la protezione solare.

Il servizio, in edicola dal 24 luglio, lascerebbe intendere la nascita di una certa complicità tra i due. “Era un continuo cercarsi con lo sguardo”, si legge nel post che accompagna le immagini della loro giornata in barca.

Ma Francesco Arca è in vacanza con la compagna Irene Capuano

Oggi.it non specifica se alla gita in barca abbia partecipato anche Irene Capuano, compagna di Arca, ma dalle stories pubblicate sul profilo Instagram dell'ex modella è evidente che l’attore si trovi attualmente in vacanza con la famiglia. È più che probabile, dunque, che quelle con Gregoraci siano state soltanto tenerezze tra amici di vecchia data, senza alcun secondo fine romantico.

Elisabetta Gregoraci è single dopo la rottura con Giulio Fratini

A differenza di Arca, Gregoraci è single da qualche tempo. L’ex conduttrice di Battiti Live è stata a lungo legata all’imprenditore Giulio Fratini – oggi fidanzato con Antonella Fiordelisi – ma, da quando la loro storia è finita, non ha avuto altri legami ufficiali.

Di recente è stata fotografata a Mykonos insieme all’ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco, nato dal loro matrimonio. Nonostante il divorzio, tra i due ex coniugi la complicità e l’affetto sono rimasti inalterati. Elisabetta continua a essere una delle donne più importanti nella vita dell’imprenditore, un sentimento che lei ricambia con lo stesso trasporto.