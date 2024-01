Chi è Irene Capuano, ex modella e compagna di Francesco Arca Irene Capuano è la compagna di lunga data di Francesco Arca nonché madre dei suoi figli. Ha 45 anni, originaria di Roma, ed ha un passato da modella e da corteggiatrice di Uomini e Donne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca ed è una mamma a tempo pieno, così come si descrive su Instagram. Ha 45 anni ed è originaria di Roma. Ha conosciuto l'attore alla sua vigilia della partecipazione a Uomini e Donne ma dopo un lungo tira e molla, si sono uniti ufficialmente nel 2014. Sono genitori di Maria Sole e Brando Maria.

Chi è Irene Capuano, compagna di Francesco Arca: il passato da modella

Irene Capuano è nata a Roma nel dicembre del 1978. Ha un passato da modella e da corteggiatrice di Uomini e Donne. Ha partecipato al dating show di Maria de Filippi nella stagione 2006/2007 per conoscere Fernando Vitale. Prima di iniziare la sua lunga storia d'amore con Francesco Arca, ha avuto diversi flirt con personaggi famosi tra cui Thomas De Gasperi dei Zero Assoluto e Alessandro Terzigni. Oggi è una mamma a tempo pieno, come si descrive su Instagram. Il suo profilo è seguito da oltre 140mila utenti con i quali condivide scatti di sé e della sua quotidianità con la famiglia.

La storia d’amore tra Francesco Arca e Irene Capuano

Irene Capuano e Francesco Arca si sono conosciuti dieci anni prima che iniziasse la loro storia d'amore. Dopo un tira e molla e la gelosia di lei per la vicinanza con Laura Chiatti, ex fidanzata dell'attore, lui capì di essere pronto a creare una famiglia. La loro relazione è diventata solida ed ufficiale nel 2014. A Vanity Fair l'attore ha raccontato: "Mi chiamò Ferzan Özpetek per girare Allacciate le cinture. Quel film mi ha cambiato la carriera, e la vita. Ho ragionato così profondamente sull’amore che ho capito che non volevo più stare solo. La chiamai e mi disse: "Se torni, questa volta cerca di farlo con la testa. Io voglio una famiglia". A quel punto, ero pronto".

Irene Capuano e Francesco Arca hanno due figli

Irene Capuano e Francesco Arca sono genitori di Maria Sole, nata nel settembre del 2015, e Brando Maria, nato nell'aprile del 2018. Per celebrare la nascita del secondogenito, l'attore raccontò:

Ho sempre sognato una famiglia. C'è un tempo per tutto, e all'epoca, quando facevo il tronista, mi sono divertito. In un modo diverso mi diverto anche adesso, grazie a una compagna che mi capisce davvero. Certo che se il primo figlio ti travolge, il secondo ti…stende.