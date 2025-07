Irene Capuano dopo le foto del compagno Francesco Arca con Elisabetta Gregoraci: “Sono amici da tanti anni”

Irene Capuano interviene sul rapporto tra il compagno Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci dopo le foto pubblicate dal settimanale Oggi che sembrano ritrarli in atteggiamenti intimi. Dopo che l'attore ha preso le distanze dalle notizie pubblicate sul suo conto – mentre è in vacanza con la famiglia – sporgendo querela per diffamazione contro il settimanale, la sua fidanzata ha sottolineato che ad unire il compagno e la showgirl solo un'amicizia di lunga data.

Le parole di Irene Capuano sul compagno Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci

"Per fare notizia si parla anche di cose che non esistono. Ma ognuno è libero di credere ciò che vuole" ha scritto Irene Capuano in un commento su Instagram, in risposta a un utente. A una persona che, tra i commenti al post, ha messo in dubbio la natura del rapporto tra Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci, ha precisato: "Elisabetta è una vittima, così come lo è Francesco, del sistema mediatico. Sono amici da tantissimi anni e quando fai un evento di lavoro si sta tutti insieme e un'angolatura giusta fa il resto".

Francesco Arca ha querelato il settimanale Oggi

Questa mattina è giunta notizia sulla reazione di Francesco Arca riguardo le foto circolate che lo vedono in "atteggiamenti intimi" con Elisabetta Gregoraci. L'attore ha preso le distanze dal gossip che lo ha visto coinvolto e attraverso il suo legale Laura Sgrò ha annunciato di aver sporto querela per diffamazione contro il settimanale definendo il servizio "gravemente lesivo e non corrispondente al vero". Le immagini scattate dai paparazzi vedono l'attore in barca con Elisabetta Gregoraci e altre persone: tra queste, una lo ritrae mentre bacia sul collo la showgirl. Nessuna attrazione tra i due: a legarli solo un rapporto di amicizia, così come sottolineato dalla compagna di lui, Irene Capuano, nelle ultime ore. La donna è ora in vacanza con il compagno e i loro figli, ieri aveva scritto un messaggio criptico: "Capisco che le voci facciano rumore, ma la verità di solito parla sottovoce".