Francesco Arca in vacanza con la famiglia dopo le foto con Elisabetta Gregoraci, il messaggio criptico della compagna

Mentre le foto del bacio sul collo a Elisabetta Gregoraci fanno il giro dei social, Francesco Arca si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia, la compagna Irene Capuano e i loro figli Maria Sole e Brando Maria. Sebbene le immagini facciano sempre più rumore sui social, l'attore ha preferito non proferire parola su quanto circola sul suo conto. La fidanzata, però, nelle ultime ore ha aggiunto una story su Instagram con un messaggio criptico che potrebbe far riferimento proprio al gossip che vede coinvolto il compagno.

Irene Capuano: "La verità parla sottovoce"

"Capisco che le voci facciano rumore, ma la verità di solito parla sottovoce" ha scritto Irene Capuano in una IG story, a corredo di un selfie, pubblicata poche ore fa. Un messaggio criptico che ha lanciato mentre il rumors che vede il fidanzato protagonista di un'eventuale e presunto flirt con Elisabetta Gregoraci fa il giro dei social

La donna è attualmente in compagnia dell'attore: insieme ai loro figli si stanno godendo una vacanza in provincia di Grosseto, stando alle foto pubblicate su Instagram. Nessun distacco scatenato dal gossip: con le sue parole la Capuano potrebbe voler dire che le immagini pubblicate dal settimanale non hanno portato alcuna bufera nella coppia.

Le foto di Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci in barca

Non è chiara la natura del loro rapporto, ma i paparazzi della rivista Oggi hanno fotografato Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci durante una gita in barca. "Tuffi e tenerezze hanno fatto dimenticare a lei Briatore, e a lui di essere sposato" scrive il settimanale mostrando ai suoi lettori le foto che li ritraggono molto vicini: si spalmano la crema solare, poi lui le dà un bacio sul collo. Non è escluso che Irene Capuano fosse con loro durante la giornata di mare e che tra i due volti noti dello spettacolo italiano ci sia soltanto una solida amicizia. Fino ad ora entrambi non hanno commentato quanto circola sul loro conto.