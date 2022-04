Leonor di Spagna fa le prove da regina: con i jeans rosa partecipa da sola agli eventi La principessa Leonor è il volto di una nuova monarchia, più aperta e democratica: si prepara al futuro sul trono vestendosi come ogni ragazza della sua età.

A cura di Beatrice Manca

Una camicetta bianca e un paio di jeans rosa chiaro: Leonor di Spagna, seduta in prima fila in un liceo di Madrid, sembra una studentessa come tutte le altre. E invece è la futura regina di Spagna, impegnata a presenziare a una conferenza sulla cyber security da sola al posto dei genitori. La figlia del re Felipe e di Letizia Ortiz oggi ha sedici anni e si sta preparando al futuro che la aspetta: studia in un college internazionale e sempre più spesso presenzia agli eventi da sola, mantenendo uno stile fresco e casual, adatto alla sua età.

Leonor studia per diventare regina

La principessa Leonor studia all'UWC Atlantic College dallo scorso settembre per conseguire il Baccalaureato Internazionale. Insieme a lei, nell'istituto in Galles, c'è un'altra principessa Alexia d'Olanda. Leonor è tornata in Spagna per trascorrere le vacanze di Pasqua con la madre Letizia e il padre Felipe, alternando i momenti in famiglia con le occasioni di beneficienza e gli eventi pubblici. Sempre più spesso vediamo l'erede al trono presenziare agli eventi da sola: è stata invitata a partecipare a una conferenza su giovani e cybersicurezza, dove è apparsa perfettamente a suo agio mentre interagiva con i suoi coetanei.

Leonor di Spagna indossa una camicia &Other Stories e jeans Yerse

Il look in colori pastello della principessa Leonor

Il look scelto rispecchiava questa sua attitudine spontanea e rilassata. La principessa indossava una camicia bianca ricamata del brand &OtherStories (in vendita al prezzo di 89 euro) e un paio di jeans a vita alta rosa pastello, tra i colori di tendenza della stagione.

La camicia di Leonor è firmata & Other Stories

I jeans sono del brand spagnolo di slow fashion Yerse, dettaglio che comunica attenzione all'ambiente, come le ha insegnato la madre Letizia. Ai piedi niente tacchi, ma semplici sneakers bianche firmate BOSS. Leonor è il volto di una nuova monarchia, più aperta e democratica, dove l'eleganza non ha nulla a che vedere con abiti e gioielli.