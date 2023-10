Leonor di Spagna compie 18 con il completo bianco e la spilla che nasconde un significato Con la maggiore età la principessa ha partecipato alla stessa cerimonia che aveva visto protagonista suo padre 37 anni fa. Per l’occasione ha sfoggiato un tailleur molto elegante e un acconciatura raccolta, tutti i dettagli dell’outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Leonor di Spagna

Leonor di Spagna da oggi può ufficialmente diventare regina. La primogenita di Felipe VI di Spagna e di Letizia Ortiz ha compiuto 18 anni, il che significa che, in caso il re dovesse abdicare o morire, lei potrebbe succedergli senza vincolo di reggenza. Così l'erede al trono spagnolo ha giurato fedeltà alla costituzione per siglare questo patto con la nazione, in una cerimonia solenne davanti alle Cortes riunite tra gli applausi dei deputati.

Leonor e Felipe VI di Spagna

La cerimonia ufficiale: cosa ha indossato la principessa per giurare

Arrivata al parlamento spagnolo assieme alla sorella e preceduta dai genitori, Leonor è stata accolta con un applauso scrosciante e dalla banda che suonava l'inno nazionale. La futura regina ha recitato le stesse parole pronunciate dal padre 37 anni fa, con tutte le formalità dell'evento. Decisa e sicura, la principessa si prepara con fermezza al suo ruolo, accompagnata dalla famiglia, che la guarda con orgoglio. Per il giuramento Leonor ha scelto di indossare un tailleur bianco composto da pantaloni morbidi e giacca doppio petto stretta un vita. I lunghi capelli biondi sono raccolti indietro in una coda bassa.

Felipe VI, Letizia Ortiz, Leonor e Sofia di Spagna

Sul palco, accanto alla famiglia reale, erano seduti il premier ad interim Pedro Sanchez e i presidenti di Camera e Senato. Oltre ai deputati, senatori e membri del governo, in aula c'erano anche gli ex presidenti del governo spagnolo: i popolari José Maria Aznar e Mariano Rajoy, e i socialisti Felipe Gonzalez e José Luis Rodríguez Zapatero.

Leggi anche La cartolina di Natale dei reali di Spagna: le principesse Leonor e Sofia indossano i maglioni

Leonor di Spagna

"Giuro di adempiere fedelmente ai miei doveri, di osservare e far rispettare la Costituzione e le leggi, di rispettare i diritti dei cittadini e delle comunità autonome e fedeltà al re", ha recitato la principessa poggiando la mano sul testo della Costituzione. I cannoni hanno sparato 19 colpi per segnare il momento storico per la nazione (sarà la prima regina dopo oltre 150 anni e la seconda della Spagna unificata) e dopo il giuramento, Leonor ha ricevuto le medaglie del Congresso e del Senato.