Leone e Vittoria ieri e oggi: Chiara Ferragni mostra quanto sono cresciuti i figli Chiara Ferragni ha aperto su Instagram ha aperto l’album dei ricordi per fare due teneri collage con le foto dei figli.

A cura di Beatrice Manca

La serie tv The Ferragnez 2 ha riacceso i riflettori sulla vita della famiglia più social d'Italia, quella di Chiara Ferragni, Fedez e i loro figli. Leone e Vittoria sono cresciuti sotto i riflettori e i genitori hanno spiegato il motivo della loro decisione. In un tenero momento di nostalgia, l'influencer e imprenditrice ha condiviso su Instagram due collage di foto dal titolo "Growing Up" dove vediamo Vittoria e Leone poco più neonati, accanto a una foto di oggi.

Vittoria da neonata aveva i capelli scuri

Chiara Ferragni ha documentato su Instagram un pomeriggio di giochi con i figli: ha portato Vittoria in un laboratorio di pittura e ha condiviso su Instagram una breve clip in cui la bambina rifiuta categoricamente l'aiuto della mamma. "Livello di indipendenza: Vittoria a due anni", ha scritto l'influencer sui social. Per sottolineare quanto rapidamente cresca la bimba, Chiara Ferragni ha pubblicato un collage con Vittoria neonata e Vittoria oggi nella stessa identica posa. Appena nata Vittoria aveva i capelli scuri oggi ha una lunga chioma di riccioli biondi e somiglia alla madre ogni giorno di più.

Leone da piccolo con i ricci

Poi Chiara Ferragni ha ripetuto l'operazione con il fratello maggiore, Leone: il primogenito della coppia ha 5 anni, va a scuola e nelle foto con l'uniforme sembra già un ometto. Nella foto in cui è più piccolo si vedono i riccioli biondi da cherubino, mentre oggi ha i capelli chiari ma più mossi. Per il resto, è il ritratto della sorella Vittoria. Le tenere foto hanno ricevuto molti commenti positivi ma anche diverse critiche di chi accusa Chiara Ferragni di voler sviare le critiche sollevate in questi giorni da una foto in topless e dalla risposta a una giovane follower. Dal canto suo, Chiara Ferragni non risponde e sui social mostra serena la sua quotidianità.

