Leighton Meester, da Gossip Girl alle sfilate di Milano: com’è cambiata l’ex Blair Waldorf Ricordate Leighton Meester, meglio nota come Blair Waldorf di Gossip Girl? Ieri sera era alle sfilate della Milano Fashion Week: ecco com’è cambiata negli ultimi anni.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è ufficialmente cominciata e, al di là delle solite influencer e star della tv, agli eventi di moda stanno partecipando anche diversi ospiti internazionali. Ieri, ad esempio, si è tenuto l'esclusivo show firmato Calzedonia e tra gli ospiti c'erano grandi nomi come Alessandra Ambrosio, Toni Garrn ed Ashley Graham, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Leighton Meester, meglio nota come Blair Waldorf di Gossip Girl. In quanti l'hanno riconosciuta fin dal primo sguardo? Ecco com'è cambiato l'attrice che è diventata leggendaria grazie ai cerchietti e agli abiti da sogno sfoggiati all'interno dell'iconica serie che ha spopolato a inizio anni 2000.

Cosa fa oggi Leighton Meester

Tutti coloro che sono stati adolescenti all'inizio degli anni 2000 ricorderanno sicuramente Gossip Girl e la sua protagonista Blair Waldorf, ovvero la diabolica amica di Serena van der Woodsen che trascorreva le sue giornate tra intrighi, scandali e un amore tormentato con Chuck Bass. L'attrice che la interpretava è Leighton Meester e, nonostante gli anni che passano, è rimasta legatissima al personaggio dell'iconica serie. Cosa fa oggi? Oltre ad aver messo su famiglia con Adam Broody (alias Seth Cohen di The O.C.), continua a recitare, basti pensare al fatto che il suo ultimo lavoro è stato il film The River Wild, un thriller arrivato nelle sale la scorsa estate.

Leighton Meester in Magda Butrym

Il look di Blair Waldorf alla Milano Fashion Week

Leighton Meester è tornata ad apparire in pubblico durante la Milano Fashion Week, ieri sera ha incantato tutti allo show di Calzedonia con un look all'insegna del glamour. Ha puntato sul grigio perla, sfoggiando un mini abito firmato Magda Butrym, per la precisione un modello con gonna a ruota e bustier fasciante con scollatura profonda e gancetti a effetto corsetto intorno al punto vita. A completare il tutto non sono mancati i collant velati di Calzedonia, abbinati a una borsetta rossa e a un paio di décolleté neri a punta e con i tacchi kitten. Trucco dai toni naturali, frangetta a tendina e sorriso stampato sulle labbra: il tempo non sembra essere passato per Blair, a più di 20 anni di distanza dall'inizio di Gossip Girl continua a essere un'icona fashion.