Le scarpette da calcio diventano glamour (e si usano per uscire come ha fatto Rosalìa)

A cura di Valeria Paglionico

Le mode e le tendenze di stagione sono in continua evoluzione, soprattutto in vista di un evento fashion attesissimo come il Met Gala, e a dimostralo è la recente apparizione pubblica di Rosalìa. Arrivata a New York per calcare l'ambito red carpet dell'evento di stasera, si è lasciata paparazzare tra le strade della città con un inedito look "da giorno". Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha trasformato le scarpette da calcio con i tacchetti nell'accessorio da avere assolutamente nel proprio armadio nella primavera 2025.

Il look total white di Rosalìa

Da sempre icona fashion a livello internazionale, Rosalìa ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di stile. Questa sera sarà sul red carpet del Met Gala 2025 ma, nell'attesa che arrivi il momento di sfilare, ha passeggiato tra le strade di New York con un look che ha mixato casual e glamour. Complici le giornate primaverili sempre più soleggiate, ha puntato sul total white abbinando una maxi gonna a balze lunga fino ai piedi a una t-shirt in tinta decorata con la scritta "Protect me from what I want", ovvero "Proteggimi da quello che voglio" (frase cult dell'artista concettuale americana Jenny Holzer, che negli anni ’80 l’ha trasformata in una installazioni a LED).

Rosalìa con le New Balance

Rosalìa lancia il trend delle scarpe con i tacchetti

A fare la differenza nel look di Rosalìa sono state le scarpe. Per lei niente tacchi alti, ballerine, stivali o sandali bon-ton, ha preferito le classiche scarpette da calcio, quelle con i tacchetti e l'intersuola ammortizzante. Per essere precisi, si tratta delle 442 PRO FG V2 firmate New Balance, un modello total white con i tacchetti giallo fluo, la suola verde acqua e il logo a forma di N rosa Barbie, quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 150 euro. Scommettiamo che le scarpette da calcio "invaderanno" le strade, diventando le calzature must di stagione? Rosalìa sembra esserne assolutamente certa.

