Le principesse di Spagna allo stadio: Leonor e Sofia incantano con i look estivi colorati e chic Leonor e Sofia di Spagna hanno un ruolo sempre più attivo nella famiglia reale spagnola: spesso prendono il posto dei genitori nelle uscite ufficiali mantenendo uno stile semplice e fresco.

A cura di Beatrice Manca

Il viso pulito, i capelli biondissimi, il senso dello stile ereditato dalla madre Letizia: le principesse Leonor e Sofia sono il futuro (radioso) della monarchia spagnola. La maggiore studia già da regina in un prestigioso college oltremanica e si moltiplicano gli impegni ufficiale in cui presenzia da sola al posto dei genitori. L'ultima volta, però, ha portato con sé la sorellina: Leonor e Sofia sono state fotografate al Brentford Community Stadium, dove hanno tifato per la squadra femminile spagnola con look estivi semplici e colorati.

Leonor e Sofia di Spagna: i primi impegni ufficiali senza genitori

Le principesse Leonor e Sofia hanno assistito all'incontro tra Spagna e Danimarca agli Europei femminili di calcio al posto dei genitori. Oggi hanno rispettivamente sedici e quindici anni e sono perfettamente a loro agio di fronte ai fotografi: sorridenti, spontanee, pacate. Dopo l'incontro hanno incontrato le giocatrici negli spogliatoi, si sono congratulate con loro per la vittoria e hanno posato per una foto di gruppo.

Sofia (in. &OtherStories) con la sorella Leonor

I look di Leonor e Sofia, colorati e casual

Le principesse Leonor e Sofia hanno conquistato i sudditi con la loro semplicità: nonostante l'ambiente privilegiato in cui sono cresciute mantengono uno stile molto fresco e vestono come vestirebbe qualsiasi ragazza della loro età. Per l'uscita ufficiale ‘congiunta' le sorelle hanno scelto look casual perfetti per l'estate: Leonor ha indossato un paio di pantaloni fucsia – il colore must della stagione – con un semplice top nero, mentre Sofia ha scelto una blusa a fiori del brand &Other Stories abbinati a semplici pantaloni blu. Mamma Letizia, regina e icona indiscussa di stile, approva.