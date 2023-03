Le lettere private della regina Elisabetta II vanno all’asta: risalgono alla sua infanzia Sono passati 6 mesi dalla morte della regina Elisabetta II ma ancora oggi si continua a parlare di lei. Ad aprile verranno messe all’asta alcune sue lettere private: ecco di cosa si tratta.

Sono passati 6 mesi dalla morte della regina Elisabetta II ma, nonostante ciò, si continua a parlare spesso di lei, a prova del fatto che col suo lunghissimo regno ha avuto un enorme impatto sulla cultura contemporanea. C'è chi vuole conoscere ogni indiscrezione della sua vita privata, chi non può fare a meno di rimpiangerla e chi prova ad "accaparrarsi" gli oggetti che le sono appartenuti. Per questi ultimi arrivano delle buone notizie: il prossimo aprile verranno battute all'asta alcune lettere che la sovrana aveva scritto da giovanissima insieme alla sorella, la principessa Margaret. Come fare per stringerle tra le proprie mani?

Elisabetta II prese lezioni di equitazioni fin da bambina

La regina Elisabetta II è sempre stata appassionata di equitazione, ha cominciato a prendere lezioni quando era una bambina e da allora non ha mai più smesso di amare i cavalli, tanto da aver continuato a cavalcare fino agli ultimi anni di vita. Insieme alla sorella Margaret frequentava la Cadogan Riding School, a Belgravia, ed è proprio lì che riuscì a diventare una perfetta cavallerizza in poco tempo. Chi le ha insegnato a cavalcare? Horace e Sybil Smith, ai quali spesso le sorelle principessa inviarono spesso lettere e telegrammi. Oggi quegli scritti che raccontano il rapporto profondo tra allieve e istruttori sono stati raccolti e messi all'asta

La regina Elisabetta a cavallo da giovanissima

Quanto valgono le lettere della regina

Nelle lettere che fanno parte della collezione ci sono telegrammi di ringraziamento, biglietti di auguri natalizi, scritti in cui le principesse mostrano l'affetto e la gratitudine provata per gli Smith: dalla metà degli anni '40 all'inizio dei '90 sono sempre rimaste in contatto con loro, visto che hanno avuto un ruolo importante nella loro crescita. La lettera più bella? Quella inviata da Malta dalla regina, che descriveva i primi giorni di matrimonio con Filippo come "i più belli della sua vita". Ora un'amica del defunto Sybil Smith ha organizzato un'asta presso la Griffin’s Auctioneers and Valuers, una casa d’aste di Warwick: il 18 aprile 2023 chiunque potrà accaparrarsi uno degli scritti della compianta Elisabetta II. La stima totale? Le lettere varrebbero tra le 3mila e le 5mila sterline, ovvero tra i 3.400 e i 5.600 euro.

