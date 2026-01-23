Le gonne midi quest’inverno si abbinano con gli stivali alti: 4 combo di tendenza da provare quando fa freddo

Le gonne longuette a tubo o a ruota si possono indossare anche con gli stivali alti? Come si abbinano? Ecco una serie di look a cui ispirarsi per gli abbinamenti di tendenza e le combo tra stivali e gonne da provare per l’inverno 2026.

da sinistra gonne di Brunello Cucinelli, Ami Paris, Brioni

Pencil skirt, gonne longuette o midi sono di gran moda quest'inverno. Dominano, infatti, le "mezze misure" e le gonne da avere sono quelle lunghe fino al ginocchio o che arrivano al polpaccio. I modelli più chic sono quelli a tubo, aderenti e dalla silhouette asciutta, e quelli a pieghe o a ruota, più ampie sui fianchi e sulle gambe. Questi modelli hanno spopolato sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026, soprattutto nei look in cui le gonne midi sono abbinate con stivali alti e non lasciano le gambe scoperte. Le combo gonna midi e stivali alti richiamano alla mente lo stile anni '70, uno dei trend della stagione invernale, e sono perfette per creare completi da giorno casual-formali da indossare in ufficio o adatti anche per occasioni serali. Ecco una mini guida per gli abbinamenti di tendenza tra gonne e stivali, con i look di passerelle da cui prendere ispirazione.

Gonna midi + stivali nei look delle star

L'abbinamento più cool di questo inverno lo ritroviamo anche nei look delle star che seguono il trend proponendo outfit come quello di Kerry Washington, che indossa un completo dal print invernale a quadretti, in cui risalta la gonna longuette indossata su stivali a punta in vernice black. Anche l'attrice italiana Romana Maggiora Vergano sceglie il nero per gli stivali alti dalla punta tonda, ma li abbina a contrasto con uno chemisier in seta bianca aperto sul davanti, creando un outfit dal vago sapore seventies che copre l'intera figura e non lascia le gambe scoperte.

Kerry Washington in Fendi

Romana Maggiora Vergano in Valentino

Gonna a ruota + stivali

Il look più trendy dell'inverno si crea con gonne a ruota dai colori chiari, come panna, bianco o burro, da indossare su stivali neri e con blazer khaki o giacche cerate in verde muschio, come nei look visti sulle passerelle di Ami Paris e Onitsuka Tiger. Michael Kors propone full look in viola, in cui le protagoniste sono gonne dal fondo ampio, sotto cui spuntano gli stivali alti total black. Le sinuose onde delle gonne longuette si mescolano, infine, con stivali in cuoio dalla linea rigida sulla passerella invernale di Diesel, dove la combo stivali e gonna midi viene proposta mixando capi più formali, come la lunga skirt in grigio, con pezzi più particolari, come le camicie stropicciate fluo e i boots scultorei.

Un look con gonna ampia e stivali Onitsuka Tiger

Gonna a ruota abbinata a stivali alti nel look invernale di Ami Paris

Gonna a ruota indossata su stivali nell’outfit invernale di Michael Kors Collection

Look con gonna ampia Diesel

Pencil skirt + stivali

L'altro abbinamento da provare è quello tra pencil skirt, ovvero quelle gonne a tubo dalla linea aderente e dalla lunghezza midi che arriva fino al polpaccio, con stivali alti. Anche qui le proporzioni danno vita a un look molto chic che copre completamente le gambe, come negli outfit visti sulla passerella invernale di Ralph Lauren, dove hanno sfilato gonne color cappuccino abbinate a boots in pelle nera. Più corte, e realizzate in satin candido o in tessuto color senape, le pencil skirt di Marco Rambaldi e Miu Miu, entrambe le Maison abbinano nel look stivali marroni alti fino al ginocchio, seguendo uno dei trend di stagione più forti che riguardano le scarpe.

Look con gonna a tubo e stivali Ralph Lauren

Pencil skirt e stivali alti Marco Rambaldi

Gonna longuette e stivali Miu Miu

Look con gonna lunga e stivali Brioni

Look monocolore con gonna e stivali alti

Per l'inverno i look full color sono perfetti, la tendenza dell'anno prevede l'utilizzo di capi e accessori tutti della stessa tonalità in modo da creare un outfit tono su tono o completi in layering di colore, dove convivono sfumature simili della stessa nuance. L'abbinamento da provare è dunque quello con ampie gonne nere plissé, lunghe fino al ginocchio, da cui spuntano stivali black a punta, come nei look visti sulla passerella invernale di MM6 Maison Margiela. Anche il grigio, uno dei colori di moda del 2026, si presta per creare outfit ricercati, composti con gonne longuette in lana, da accostare a stivali in vernice dello stesso colore, copiando lo stile della collezione Autunno/Inverno 25-26 di Hermes.

Look total black con stivali coordinati alla gonna MM6 Maison Margiela

Look con pencil skirt coordinata agli stivali Hermes

College look con gonna a pieghe e stivali

Le gonne a pieghe, con fantasie scozzesi e lunghe fino al ginocchio, sono il pezzo perfetto per creare dei preppy look che ricordano quelli da college inglese e che quest'inverno sono un must have. Anche in questo caso sotto le gonne midi si possono abbinare stivali alti, magari dal mood texano, creando un contrasto particolare tra il capo preppy e lo stivale rock, come nei look invernali di Brunello Cucinelli. Più essenziale e minimal, invece, l'abbinamento tra stivali neri, con tacco medio o mini, che si indossano sotto gonne a pieghe in grigio, come nei look di &Other Stories.

Gonna ampia e stivali &Other Stories