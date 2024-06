video suggerito

Le cuffie con il filo sono tornate: l'oggetto anni Duemila ora diventa accessorio di tendenza È la nuova era delle cuffie con il cavo: da Dua Lipa a Emily Ratajkowski, le star abbandonano gli auricolari senza fili e tornano a sfoggiare questo accessorio amatissimo negli anni Duemila.

A cura di Arianna Colzi

Sabrina Carpenter

Basta cuffie bluetooth, piccole o grandi che siano, è giunto il momento di tornare a sfoderare le nostre mitiche cuffie con il cavo. Le più celebri AirPods, che hanno influenzato l'estetica social di molti e molte creator, sembrano destinate a lasciare spazio a un nuovo momento di "social nostalgia": il ritorno delle cuffie con il cavo, strumento ma anche accessorio amatissimo nei primi anni Duemila. Non c'è dubbio, infatti che il generale clima di nostalgia che popola le piattaforme social sia il motore del ritorno delle cuffiette con il filo che ora si presentano come un accessorio must have in tanti momenti fashion che hanno fatto parlare.

Indossare le cuffiette è il trend del 2024

Già tre anni fa, nel 2021, il Washington Post raccontava del fatto che le pods, le piccole cuffiette bluetooth, stavano per lasciare di nuovo il passo alle cuffie con il cavo che prima hanno collegato i porta cd portatile e poi i vari mp3 e telefoni. Ora a distanza di tre anni, il ritorno è ufficiale come sottolinea lo stesso giornale statunitense. Come ogni tendenza che si rispetti, le celebrities certificano il ritorno delle cuffie con il cavo aggiungendole al loro streetstyle.

Bella Hadid

Da Bella Hadid a Zoe Kravitz, passando per Emily Ratajkowski, le star tornano alle origini e utilizzano il cavo delle cuffie quasi come un accessorio glamour per ultimare look più minimal o casual. Soltanto poche settimane fa l'attrice e modella Emily Ratajkowski è stata fotografata per le strade di New York mentre indossa pantaloni cargo grigi e crop top neri per portare fuori il suo cane: a risaltare sono le cuffiette bianche, che ci riportano indietro a più di dieci anni fa.

Emily Ratajkowski

Negli anni, poi, anche la moda è stata piuttosto ricettiva al ritorno e all'effetto nostalgia. Nell'ottica più ampia del ritorno della tendenza Y2K, ossia quell'estetica anni Duemila che ormai ci circonda, brand come Coperni già nella loro collezione Primavera/Estate 2023, quella del robot che aveva dipinto l'abito di Bella Hadid, utilizza le cuffie con il cavo come choker, quasi fossero un accessorio del nostro guardaroba. Anche i brand più indipendenti Auralee, che ha sfilato a Parigi presentando la collezione Primavera/Estate 2025, completa quasi da college anni Novanta con le mitiche cuffie con il Cavo.

Coperni P/E 2023

Per dare la portata del fenomeno nostalgia che ha riportato le cuffie con il cavo nelle nostre orecchie (e forse anche nei nostri armadi) basta andare su Instagram. Qui, troviamo Wired Girls, che gioca con il significato della parola "wired", che in inglese significa sia "filo" che "strano". L'estetica anni Novanta e Duemila si alterna con scatti di attori e celebrities attuali che sono immortalate mentre sfoggiando le loro cuffie con il cavo, a dimostrare il dilagare della tendenza.

Kim Kardashian e Sabrina Carpenter rilanciano le cuffie con il cavo

Se c'è una persona in grado di recepire o meglio anche di anticipare i trend, è sicuramente Kim Kardashian. Nella campagna di Skims, suo brand di intimo e sleepwear, l'imprenditrice ha arruolato la pop star Sabrina Carpenter, la sua Espresso è una delle hit degli ultimi mesi, per la nuova campagna del brand. Una delle nuove promesse della musica internazionale (sta aprendo diverse date dell'Eras Tour di Taylor Swift) posa in una cameretta che ricorda quella di ogni ragazza adolescente, soprattutto tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Pareti rosa, poster al muro e una ragazza bionda stesa sulla moquette blu con dietro un immancabile letto a baldacchino.

Sabrina Carpenter per Skims

Se alcuni oggetti (lo stereo rosa, i tanti cd sparsi sul pavimento) sembrano tornare da un'epoca passata che tutte e tutti abbiamo conosciuto, la solitudine, le prime cotte, i sentimenti indecifrabili vissute nelle nostre camere restano ancora tremendamente attuali. Proprio come le cuffiette che dominano le foto della campagna e anche i nostri look estivi.

Sabrina Carpenter per Skims