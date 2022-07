Laura Chiatti compie 40 anni: per il party è hippie chic con l’abito a balze e la maxi scollatura Laura Chiatti ha compiuto 40 anni e ha festeggiato in gran stile con un party tra le campagne di Perugia. Per l’occasione l’attrice si è trasformata in una gitana con un abito hippie chic: ecco chi ha firmato il suo look “bucolico”.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata davvero speciale per Laura Chiatti: l'attrice ha compiuto 40 anni e ha voluto celebrare l'importante traguardo con una festa in gran stile. Ha dedicato la mattinata ai suoi meravigliosi figli, che per l'occasione l'hanno sorpresa svegliandola con festoni e palloncini a tema, mentre in serata si è date alle danze scatenate e ai brindisi in una location da sogno in compagnia degli amici più cari e del marito Marco Bocci. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? La Chiatti puntato su un look hippie chic, trasformandosi in una gitana super glamour: ecco chi ha firmato il suo maxi abito a balze.

La festa per i 40 anni di Laura Chiatti

I 40 anni sono un traguardo speciale ed è per questo che Laura Chiatti li ha voluti festeggiare in grande, anche se ha spento le candeline al fianco dell'amico Angelo Rifino (che nello stesso giorno ha compiuto 34 anni). I due hanno scelto la Tenuta San Masseo a Perugia per le celebrazioni, una location bucolica con piscina e ampi spazi verdi, dove gli ospiti si sono potuti scatenare tra danze folli, brindisi e buffet. La serata si è poi conclusa con due maxi torte a più piani, anche se è stata soprattutto quella di Laura ad attirare le attenzioni dei followers. Era in un insolito total black con qualche tocco di viola e fucsia e, oltre a essere personalizzata col nome, è stata decorata anche con un suo ritratto in pieno stile dark lady.

La torta personalizzata di Laura Chiatti

Il look da gitana di Laura Chiatti

Laura Chiatti è un'indiscussa icona di stile oltre che una talentuosa attrice e, dopo essersi mostrata in tutina da pantera durante il concerto di Achille Lauro, per il suo compleanno si è trasformata in una gitana. Complice la location bucolica, ha pensato bene di puntare su un look hippie chic.

L’abito Etro

Ha scelto un abito a balze firmato Etro, un modello decorato all-over con una romantica stampa floreale, con un dettaglio foulard intorno al collo, un profondissimo scollo a V che ha messo in risalto il décolleté e una gonna maxi. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 4.463 euro. Per completare il tutto non poteva che optare per una acconciatura a tema, ovvero un mezzo raccolto con uno chignon centrale e delle micro trecce sulla fronte. In quante prenderanno ispirazione dal suo stile hippie per l'estate?