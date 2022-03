Laura Chiatti è chic in smoking: a Verissimo indossa giacca, panciotto e papillon Laura Chiatti è stata tra gli ospiti speciali della puntata domenicale di Verissimo, sul cui palco ha parlato della famiglia, della sua vita da mamma e del nuovo lavoro di cui è protagonista, “Più forti del destino”. Per l’occasione ha seguito il trend della moda mannish con uno smoking super chic.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che quest'anno ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale. Tra gli ospiti intervistati dalla "padrona di casa" Silvia Toffanin c'è stata Laura Chiatti che, oltre ad aver parlato del suo ultimo lavoro, la fiction intitolata Più forti del destino, si è anche emozionata raccontando dell'amore che prova per i figli nati dal matrimonio con Marco Bocci. Si è inoltre scagliata contro gli haters che spesso l'hanno accusata di essere troppo magra, dichiarando per l'ennesima volta di non avere alcun problema alimentare e di essere seguita da una nutrizionista. Per un'occasione tanto importante non ha rinunciato al glamour e sul palco ha seguito il trend della moda mannish.

Laura Chiatti col completo total black

La mania più amata dalle star da qualche tempo a questa parte? Quella di seguire il trend della moda mannish con dei completi dalle linee maschili, ovvero con giacca e pantaloni. Laura Chiatti ha interpretato la tendenza in modo incredibilmente chic: sul palco di Verissimo è apparsa impeccabile e sofisticata con indosso uno smoking total black firmato Dolce&Gabbana. Ha abbinato dei pantaloni a sigaretta a vita alta a un blazer corto col bavero di raso e a un panciotto in tinta. Ad aggiungere un tocco di classe è stato il micro papillon che ha portato sulla camicia bianca.

Laura Chiatti in Dolce&Gabbana

Spilla scintillante e raccolto bon-ton: Laura Chiatti a Verissimo

L'unico dettaglio scintillante nel look della Chiatti? La maxi spilla a forma di pavone tempestata di pietre colorate, l'ha portata agganciata all'occhiello della giacca. Per completare il tutto ha optato per un paio di décolleté col tacco in total black e per una raffinata acconciatura raccolta con il ciuffo laterale che le cadeva sulla fronte. Complici il completo nero e il make-up con l'eye-liner marcato, i meravigliosi occhi azzurri dell'attrice hanno letteralmente stregato il pubblico a casa. Laura è così bella che sta bene in ogni versione: a Verissimo è riuscita a reinterpretare in chiave iper femminile il classico smoking da uomo.