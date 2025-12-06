L’anello di fidanzamento di Miley Cyrus: il pegno d’amore in oro e diamante vale circa 200 mila euro

I futuri sposi Miley Cyrus e Maxx Morando

Miley Cyrus è vicina al sì. Dopo quattro anni di fidanzamento sposerà il compagno, il musicista 27enne Maxx Morando, che le ha fatto la fatidica proposta di matrimonio regalandole un anello da sogno, degno di una principessa. In realtà la coppia non ha annunciato le nozze pubblicamente, non c'è ufficialità da parte dei diretti interessati, ma l'anello al dito dell'attrice sfoggiato su un recente red carpet parla da sé. I due erano alla prima mondiale del terzo capitolo di Avatar a Hollywood e lì è stato impossibile non notare l'enorme e scintillante gioiello all'anulare sinistro della 33enne, che si va ad unire all'elenco di future spose con Zendaya e Dua Lipa.

L’anello di fidanzamento di Miley Cyrus

La designer Jacquie Aiche ha confermato a People, tramite la sua rappresentante Francesca Consulting, di aver realizzato l'anello su misura. È quindi una creazione personalizzata, un modello unico, che possiede solo lei. Francesca Consulting ha anche condiviso alcuni dettagli del gioiello: si tratta di una fascia d'oro giallo 14 carati leggermente bombata in cui è incastonata una pietra preziosa. È un design "antico" e senza tempo, che dona all'anello un aspetto particolarmente raffinato: quasi un cimelio di famiglia proveniente da un'epoca lontana. Non è un design moderno, di quelli maggiormente di tendenza oggi tra le celebrities e questo fa capire che c'è stato uno studio da parte del futuro sposo: Maxx Morando ha voluto qualcosa di davvero personale, che riflettesse i gusti e l'animo della destinataria, che potesse rappresentarla al meglio, piuttosto che un accessorio alla moda da esibire, con la classica formula del solitario.

Miley Cyrus all’anteprima di Avatar

Il pezzo forte è ovviamente il diamante centrale, su cui non sono state date informazioni, ma ovviamente esperto e gioiellieri di tutto il mondo si sono lanciati nelle loro ipotesi, per stimarne il valore, che sembra essere da capogiro. Daniela Tarantino, vicepresidente di Blue Nile, ha commentato a People: "È un massiccio anello in oro con castone est-ovest, una tendenza moderna ed elegante che stiamo osservando nel settore degli abiti da sposa", ha detto Tarantino in un'e-mail stampa. "Riteniamo che l'anello sia un diamante da 4-5 carati, il cui costo si aggira tra i 300.000 e i 450.000 dollari". Diversa la stima di Reyne Hirsch, ambasciatore del marchio Worthy ed ex perito di Antiques Roadshow: per lui il costo sarebbe compreso tra 150.000 e i 250.000 dollari a seconda del colore e della purezza della pietra. Un'altra differenza potrebbe farla che si tratti di pietra estratta o coltivata in laboratorio, come ha osservato Kristy Cullinane, esperta di gioielli con diamanti e co-fondatrice di Plum Diamonds: "Sarebbe di oltre 200.000 dollari per un diamante estratto o di 15.000 dollari per un diamante creato in laboratorio". Dunque, facendo una media, potremmo dire che il costo si aggirerebbe tra i 170.000 euro fino a un massimo di 380.000 euro.

Miley Cyrus e Maxx Morando

Per Miley Cyrus non è il primo anello di fidanzamento. La cantante, infatti, è stata sposata con Liam Hemsworth, un matrimonio durato appena otto mesi all'interno di una relazione burrascosa e a intermittenza andata avanti 10 anni. Dopo il divorzio ha conosciuto il bassista Maxx Morando, che le farà pronunciare il fatidico sì per la seconda volta.