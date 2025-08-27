L’anello di fidanzamento di Taylor Swift: quanto vale il maxi diamante personalizzato da Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano. A due anni dall’inizio della storia d’amore, la cantante ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio e ora sfoggia con orgoglio un maxi diamante al dito: chi ha firmato l’anello di fidanzamento e qual è il suo valore?

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano: ieri pomeriggio sui social hanno condiviso le foto della romantica proposta di matrimonio, apparendo innamoratissimi ed emozionati. Fidanzati da due anni, hanno deciso di compiere il grande passo, coronando così il loro sogno d'amore al motto di "La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano" (anche se al momento non hanno reso nota la data delle nozze). La cosa certa è che il giocatore del Kansas City ha voluto chiedere la mano alla compagna in modo davvero speciale: non solo ha trasformato il giardino della sua casa nel Missouri in un set da fiaba con una miriade di fiori colorati, ha anche regalato alla popstar un preziosissimo anello di fidanzamento. Com'è fatto e quanto vale il prezioso che Taylor Swift indossa all'anulare sinistro?

Chi ha firmato l'anello di fidanzamento di Taylor Swift

Per Travis Kelce ha organizzato una classica proposta di matrimonio "all'americana": sullo sfondo di una location fiabesca decorata con siepi e fiori colorati, si è inginocchiato ai piedi di Taylor Swift mostrandole l'anello. Tutto è andato in scena lo scorso 10 agosto ma, nonostante la risposta positiva della popstar, le foto ufficiali dell'evento sono state condivise solo nelle ultime ore.

La proposta di matrimonio

A farla da protagonista non poteva che essere il maxi diamante regalato alla cantante, un gioiello ideato dal giocatore di football in collaborazione con Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry, che ha realizzato materialmente il prezioso. Si tratta di un un anello dallo stile retrò ma incredibilmente glamour e sofisticato. Ha la fascia in oro giallo intarsiata con incisioni laterali fatte a mano (tra cui una T, rifermento al soprannome di coppia TnT) e al centro ha un maxi diamante taglio old mine, ovvero dalla forma "a cuscino", con gli angoli arrotondati e con le sfaccettature spesse. La pietra proviene da una vecchia miniera e si ispira ai diamanti del XVIII secolo, la cui particolarità sta nel fatto che ogni pezzo è differente.

Leggi anche Il vestito più cercato del matrimonio di Jeff Bezos non è della sposa Lauren Sanchez

L’anello di Artifex Fine Jewelry

I look di Taylor Swift e Travis Kelce per la proposta di matrimonio

Quanto vale l'anello di fidanzamento di Taylor Swift? Gli engagment ring venduti da Kindred Lubeck sul sito ufficiale di Artifex Fine partono da un minimo di 4.300 dollari per un modello con sigillo a motivo Stella Polare (con un unico micro diamante centrale) e arrivano a 38.000 dollari per le fedine con diamante cognac da 5,02 carati.

Taylor Swift con l’anello di fidanzamento

Gli esperti del settore, però, ritengono che l'anello di Taylor, essendo stato personalizzato personalmente dal fidanzato e avendo un diamante incastonato molto più grande (probabilmente da 10 carati), potrebbe valere fino a 1 milione di dollari, ovvero oltre 860.000 euro. Anche per quanto riguarda i look, la coppia non ha rinunciato al lusso, anzi, si è vestita in coordinato in Ralph Lauren. La cantante è apparsa fashion e chic in un abito a righe della Maison, abbinandolo a sandali Louis Vuitton e all'orologio Cartier Santos Demoiselle tempestato di diamanti. Il giocatore, invece, ha preferito la sobrietà di una polo in maglia e un paio di pantaloni color ghiaccio.