L’albero della famiglia: per Natale il piccolo Leone rende omaggio ai genitori e alla sorellina Leone, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Nelle ultime ore, ad esempio, ha realizzato un albero di Natale “alternativo” che nasconde un dolcissimo omaggio alla famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e sono moltissimi coloro che hanno anticipato i tempi, decorando casa molte settimane prima delle festività. I Ferragnez hanno dato il via alle danze a inizio novembre, quando per la prima volta hanno mostrato l'albero addobbato con palline, nastri e festoni al centro del salotto. Ora i piccoli di casa, Leone e Vittoria, si divertono a "distruggerlo", approfittando dell'assenza della mamma per giocare con le più svariate decorazioni. Il primogenito, però, nelle ultime ore ha voluto dare il suo speciale contributo per rendere l'atmosfera casalinga un po' più magica. Cosa a fatto? Ha realizzato e decorato un albero "alternativo", rendendo omaggio alla sua famiglia.

Il lavoretto natalizio di Leone

Leone Lucia Ferragni sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Ha ormai "accettato" la sorellina Vittoria e non perde occasione per giocare con lei tra le mura domestiche. Se la mattina quest'ultima rimane a casa con i genitori, lui va a scuola ed è proprio lì che ha realizzato un lavoretto dolcissimo a pochi giorni dall'inizio delle feste di Natale. Niente bigliettini scritti a mano sul cartoncino, poesie da imparare o disegni colorati, il primogenito di casa Ferragnez ha realizzato un albero di Natale "alternativo" che papà Fedez ha voluto immortalare in alcune Stories postate sui social.

L’albero della famiglia realizzato da Leone

L'omaggio alla famiglia del piccolo Leone

Il bimbo lo ha chiamato "l'albero della famiglia" ed è un lavoretto creato per Natale con delle striscette di cartone incrociate che vanno a formare la silhouette di un albero. Su ogni ramo c'è poi la foto di uno dei membri della famiglia, da Fedez a Chiara Ferragni, fino ad arrivare a Vittoria. Leone, orgoglioso del "progetto" realizzato con le sue mani, lo ha descritto orgoglioso al papà, dando prova del fatto che i familiari sono le persone più importanti della sua vita. L'imprenditrice non ha ancora visto dal vivo l'opera del figlio, attualmente è infatti a Parigi per lavoro, ma di certo quando tornerà a Milano non potrà fare a meno di esporla in salotto.