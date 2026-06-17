Laila Hasanovic in passerella per Achille Lauro: la fidanzata di Sinner sfila in tacchi e autoreggenti

Tra le numerose modelle che hanno sfilato per Achille Lauro a San Siro in occasione del lancio della sua prima collezione per Dondup c’era anche Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner. Cosa ha indossato per questo evento speciale?

Laila Hasanovic è tra le donne più chiacchierate del momento e il motivo è molto semplice: è finita sulle prime pagine dei giornali per la sua relazione con Jannik Sinner, il tennista italiano da record con cui fa coppia dall'estate 2023. Sebbene nessuno dei due ami vivere la storia d'amore sotto i riflettori, spesso entrambi sono stati paparazzati in giro per il mondo fianco a fianco tra vacanze da sogno e impegni lavorativi. Nelle ultime ore a far parlare di sé non è stato il campione ma la modella, che ha accettato di sfilare per Achille Lauro a San Siro in occasione del lancio della sua prima collezione realizzata per il brand Dondup.

Il look gessato di Laila Hasanovic in passerella

Tra le numerose modelle che hanno sfilato allo stadio di San Siro dinanzi a oltre 60mila spettatori durante il lancio della collezione di Achille Lauro per Dondup c'era anche Laila Hasanovic. Falcata sinuosa, sguardo penetrante esaltato da make-up dark e fascino da vendere: la fidanzata di Jannik Sinner è riuscita a distinguersi per bellezza e stile con un look all'insegna della sensualità. Ha indossato un cappotto gessato total black, un modello con le righine bianche leggermente glitterate, l'abbottonatura a portafoglio dal taglio asimmetrico e una cintura con la fibbia decorata con la scritta Erotica, il nome della linea, la sua particolarità? Il maxi spacco laterale che ha rivelato delle autoreggenti velate abbinate a un paio di pumps col vertiginoso tacco a spillo. A completare il look da passerella sono stati una clutch di pelle dall'animo rock, un paio di orecchini a cerchio gold doppi e rigidi e un cappello a falda larga portato sul lato del capo.

Laila Hasanovic sfila a San Siro

La prima collezione di abiti firmata da Achille Lauro

Achille Lauro si sta godendo un momento di grande successo professionale. A pochi giorni dal trionfo a San Siro, lo stadio di Milano in cui si è esibito lunedì sera, si continua a parlare di lui, il motivo? Ha approfittato del maxi concerto per presentare la sua prima collezione di abiti realizzata per Dondup, brand che lo ha nominato direttore creativo. Erotica è un mix di rigore sartoriale e sensualità decisa, una linea F/W 2026-27 che intende raccontare una donna che non cerca approvazione, che considera la sua consapevolezza una forma di erotismo. Gessati, tailleur dai dettagli preziosi, trasparenze, scollature audaci e slip dress che cadono sinuosi lungo la silhouette: la collezione di 50 pezzi tra capi e accessori ha l'obiettivo di esaltare il corpo femminile tra contrasti e armonie. Come ha reagito il pubblico? Ha apprezzato non poco i look proposti, promuovendo a pieni voti il cantante nella sua prima esperienza da stilista.