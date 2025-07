Lady Kitty Spencer tra foglie d’oro e rose tra i capelli: il prezioso look che rende omaggio all’Italia

Ieri sera Roma è diventata la capitale del glamour grazie alla sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana. Famosa per i suoi show iconici in location dal fascino senza tempo, la Maison siciliana ha scelto ancora una volta di presentare i suoi nuovi abiti in un luogo d'eccezione. A fare da sfondo all'evento sono stati i Fori romani all'ora del tramonto: la Via Sacra, ovvero la prima strada dell'Antica Roma, è stata trasformata in una passerella dove i modelli hanno sfoggiato abiti armature, bustier d'ottone, mantelli di velluto e maxi gonne con opere d'arte stampate sul tessuto. A seguire tutto dalla prima fila del front-row non poteva mancare Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, che ne ha approfittato per sfoggiare un outfit sofisticato e prezioso che rende omaggio all'Italia.

L'abito gioiello di Kitty Spencer

Lady Kitty Spencer condivide da sempre un legame speciale con Dolce&Gabbana, basti pensare al fatto che si è affidata ai due stilisti siciliani per il suo abito da sposa di qualche anno fa, dunque ci ha tenuto a seguire da una posizione privilegiata lo show d'Alta Moda tenutosi ieri nella Città Eterna. Il look scelto per l'occasione era spettacolare e super prezioso: la nipote di Diana ha infatti sfoggiato un long dress dalla trama a rete, un modello con maniche lunghe, spalline a palloncino e una lunga gonna morbida, la sua particolarità? Era decorato all-over con preziosi giochi di sovrapposizione realizzati con perline, lustrini e ramage di foglie e fiori d'oro (ogni singolo dettaglio era fatto e ricamato a mano).

Kitty Spencer in Dolce&Gabbana Couture

Kitty Spencer col frontino di rose rosse

A rendere ancora più regale il look da sfilata di Kitty Spencer sono stati gli accessori, tutti sempre delle collezioni di Alta Moda di Dolce&Gabbana. La nipote di Lady D. ha impreziosito ancora di più l'outfit con un paio di maxi orecchini pendenti con diamanti e pietre d'ambra, abbinati a una pochette dorata con pietre ovali rosse e verdi. Ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto morbido e bon-ton, decorandolo con una sontuosa corona di rose rosse in stile Frida Kahlo. Insomma, Kitty si è trasformata in una vera e propria principessa moderna, esaltando l'eccellenza dell'artigianalità italiana (come richiesto dalla location d'eccezione).