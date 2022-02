Lady Gaga brilla ai SAG Awards 2022: l’abito gioiello è coordinato al prezioso collier di diamanti Lady Gaga è stata tra le dive che hanno preso parte ai SAG Awards 2022, sul cui red carpet ha brillato con un prezioso look gioiello. Ha indossato un abito bianco col bustier tempestato di cristalli, abbinandolo a dei preziosi in oro e diamanti.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti a Santa Monica, in California, i SAG Awards 2022, gli ambiti riconoscimenti assegnati ogni anno dalla Screen Actors Guild a tutti gli artisti che si sono distinti per talento nel mondo del cinema. Al di là di Helen Mirren, che ha ricevuto il premio alla carriera, ad attirare i riflettori è stata Lady Gaga. Ha calcato l'ambito palcoscenico in compagnia di Jared Leto, con il quale ha presentato una clip del film House of Gucci, ha riabbracciato l'ex collega Bradley Cooper e ha letteralmente "brillato" grazie al suo outfit sofisticato e scintillante: ecco chi ha firmato l'abito gioiello sfoggiato dall'attrice.

Lady Gaga in bianco ai SAG Awards 2022

Sul red carpet dei SAG Awards è andata in scena una vera e propria sfida di stile tra tacchi a spillo, scollature e spacchi, sono state moltissime le celebrities che hanno sfoggiato i loro look più glamour per l'ambito evento di gala, anche se a incantare tutti con la sua eleganza è stata Lady Gaga, alias Patrizia Reggiani del film House of Gucci. L'attrice ha sfoggiato un lungo abito di seta bianca firmato Giorgio Armani Privé, un sinuoso modello a sirena che le ha fasciato la silhouette, caratterizzato da una scollatura irregolare e gioiello. Il bustier si "apriva" sul décolleté, rivelando delle coppe tempestate di cristalli argentati che hanno messo in risalto il seno.

Lady Gaga in Giorgio Armani Privé

Il collier di Alta Gioielleria indossato da Lady Gaga

Il bustier gioiello non è stato l'unico dettaglio scintillante nel look di Lady Gaga: l'attrice si è affidata alla Maison Tiffany&Co. per completare l'outfit con dei preziosi unici e sofisticati. Ha infatti indossato un collier in oro giallo 18 carati con innumerevoli diamanti incastonati nelle decorazioni floreali, un modello di Alta Gioielleria della Collezione Tiffany Blue Book 2022, il cui valore è inestimabile. Ha abbinato la collana a degli orecchini a goccia con diamanti e a un anello di platino e brillanti (entrambi firmati sempre Tiffany&Co.). Ha poi tenuto i capelli sciolti e con la fila molto laterale, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per un ombretto bianco e una lunghissima linea di eye-liner. L'attrice ha ancora una volta dimostrato di essere una diva che non ha rivali quando si parla di stile.