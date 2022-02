Jung Ho-yeon, da Squid Game ai SAG Awards 2022: con l’abito di cristalli è la star del red carpet Jung Ho-yeon, l’attrice coreana diventata famosa grazie alla serie Squid Game, ha trionfato ai SAG Awards 2022, dove ha ricevuto il best Female Drama Actor Award. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere considerata icona fashion.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera in America si sono tenuti i SAG Awards 2022, uno degli eventi più attesi nel mondo del cinema che ogni anno celebra gli attori e i registi che si sono distinti per talento. Oltre a Helen Mirren che ha ricevuto il premio alla carriera, a trionfare è stata Jung Ho-yeon, l'attrice coreana diventata famosa grazie alla serie di Netflix "da record", Squid Game. Ha ottenuto il best Female Drama Actor Award, sconfiggendo star del calibro di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Se nel telefilm l'abbiamo vista sempre con l'ormai iconica tuta vintage verde e bianca, sul red carpet ha dato il meglio di lei in fatto di stile, dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere considerata una diva internazionale.

Jung Ho-yeon veste griffata ai SAG Awards 2022

Ai SAG Awards 2022 poteva mai mancare la sfida di stile sul red carpet? Assolutamente no, sono state moltissime le star che hanno dato il meglio di loro in fatto di look. Se da un lato Lady Gaga non ha deluso le aspettative incantando tutti con il suo abito bianco dai dettagli gioiello, la vera rivelazione dell'evento è stata Jung Ho-yeon. La giovane attrice di Squid Game si è lasciata alle spalle la tuta con il numero 67 stampato sul petto, ora è una diva di fama mondiale e veste griffata. Per un evento tanto importante si è rivolta alla Maison francese Louis Vuitton, che ha firmato per lei un lungo e sofisticato abito nero su misura.

Jung Ho–yeon (in Louis Vuitton) con Lee Jung–jae

L'attrice coreana è una diva sul red carpet

Il motivo per cui ha puntato proprio sull'eleganza di Louis Vuitton? Da quando ha raggiunto il successo grazie a Squid Game, la griffe ha scelto l'attrice coreana come sua ambassador. Jung è apparsa meravigliosa con indosso un vestito nero con le spalline sottili e un maxi spacco frontale, un modello decorato all-over con paillettes, perline e cristalli argentati. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo e dei delicati orecchini di diamanti, messi in risalto dall'acconciatura raccolta portata con la fila centrale. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto un trucco minimal dai toni così naturali che a primo impatto il viso della star sembrava essere acqua e sapone. Quale sarà il suo prossimo traguardo professionale?