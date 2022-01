Lady Gaga aggiunge le perline colorate alla mascherina e invita tutti a indossarla sempre Lady Gaga sostiene l’importanza di indossare la mascherina, per combattere il virus. Per ribadire il suo messaggio ne ha sfoggiata una diversa dal solito.

A cura di Giusy Dente

Lady Gaga ha completato il ciclo vaccinale, aggiungendo alle prime due dosi anche il booster. Per ‘festeggiare' ha condiviso una foto su Instagram, in cui rivela il dettaglio trendy del suo dispositivo di protezione. Ne ha approfittato anche per invitare le persone a non abbassare la guardia nei confronti del virus, che continua a essere estremamente contagioso. La cantante in passato si è già esposta sul tema della pandemia e in diverse occasioni recenti si è fatta fotografare con la mascherina. In questi mesi questo accessorio è diventato parte integrante dei nostri look, ma è passato sempre più dall'essere solo uno strumento di protezione a essere un'aggiunta di stile. In commercio ce ne sono tantissime originali e alla moda e non mancano anche le proposte delle Maison di lusso.

Lady Gaga in prima fila contro il Covid-19

A novembre, in occasione del suo viaggio a Milano per la premiere del film di Ridley Scott House of Gucci (in cui interpreta Patrizia Reggiani), Lady Gaga ha rivolto un pensiero ai sanitari. Citando medici, infermieri e operatori in conclusione di conferenza stampa, li ha ringraziati per il loro prezioso lavoro. Ma non è tutto. Già un anno fa, quando si era nel pieno della pandemia e dei lockdown, aveva partecipato assieme ad altre star a un evento organizzato da OMS e Global Citizen. One World: Together at Home è stato trasmesso anche in Italia e ha permesso di sensibilizzare sul Coronavirus e di intrattenere le tante persone malate o in quarantena, con uno show unico e di grandissimo livello.

Lady Gaga con la mascherina

Lady Gaga aveva una mascherina bianca sul viso quando all'interno del Campidoglio ha annunciato la sua presenza all'Inauguration Day 2021. Ne ha anche sfoggiata una con la scritta "Vote", invitando gli americano a recarsi alle urne, senza mai negare il suo sostegno a Joe Biden. Ai VMA 2020 ha ritirato i suoi premi al grido di "Mask up!" ("Mettiamo la mascherina") e ha abbinato delle originalissime mascherine a tutti i suoi look della serata, tra cui una altamente tecnologica dotata addirittura di schermo LED.

L'ultima mostrata su Instagram è un modello decisamente più comune, è una semplice mascherina Ffp2. Ma anche in questo caso la cantante non ha mancato di aggiungere il suo tocco creativo. Ha aggiunto una catenina colorata al dispositivo, di quelle che a volte si mettono alle aste degli occhiali. Ed ecco che anche la comune mascherina nelle sue mani è diventata qualcosa di unico.