Lady Diana e il regalo che non ha mai potuto dare al figlio Harry

Il principe Harry è finito sulle prime pagine dei giornali internazionali dopo aver lanciato Spare, l'autobiografia in cui ha raccontato della sua infanzia e della "vecchia" vita di corte. Essendosi allontanato dagli obblighi reali dopo il trasferimento in America con Meghan Markle, si è sentito libero di poter raccontare la sua verità, non avendo paura di fare riferimento anche a dei dettagli shock, dalle difficoltà del papà Carlo nel crescere lui e William da solo agli screzi col fratello, fino ad arrivare al rapporto non proprio idilliaco tra la moglie e Kate Middleton. Il principe, inoltre, ha parlato anche della mamma Diana, dando prova del fatto che ha trovato non poche difficoltà ad accettare la sua morte.

Il primo compleanno di Harry dopo la morte di Diana

Il 15 settembre del 1997 il principe Harry ha compiuto 13 anni ma per lui quello non è stato un compleanno felice: da appena due settimane era morta sua mamma Diana e lui era alle prese con il ritorno al collegio di Ludgrove, dove provava a riprendere la sua normale vita quotidiana. In quel periodo, però, non aveva voglia di parlare con nessuno, aveva bisogno solo di spazio e di passare il suo tempo da solo. Nonostante ciò, la scuola aveva voluto organizzare la tradizionale festa in classe con i compagni, in occasione della quale potè scegliere i gusti di due sorbetti. La sua scelta ricadde immediatamente su ribes nero e mango, i gusti preferiti della mamma.

Il regalo ricevuto "a sorpresa" dal principe

La cosa particolare è che proprio mentre stava spegnendo le candeline entrò in aula la zia Sarah. Quest'ultima portava con sé una scatola e la consegnò a Harry. Cosa conteneva? Una Xbox, ovvero il regalo che Diana aveva comprato per lui a Parigi prima di perdere la vita durante l'incidente. Il principe si rallegrò all'istante, visto che era appassionato di videogiochi e che quello era la dimostrazione materiale del fatto che la mamma aveva avuto un pensiero per lui molti mesi prima del compleanno. In molti, però, hanno notato una piccola incongruenza nel suo racconto: la Xbox nel 1997 non esisteva ancora, dunque probabilmente Harry deve aver fatto un po' di confusione sulla consolle in questione.