Lady Amelia Spencer pronta per il matrimonio: slip dress e zeppe per dare il via ai festeggiamenti Amelia Spencer è pronta per sposare Greg Mallett. È volata in Sudafrica e ha dato il via ai festeggiamenti pre-nuziali con un elegante slip dress e le zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

Con la primavera appena cominciata si è dato il via anche alla stagione dei matrimoni e, come ogni anno, si attendono le nozze dei personaggi più in vista del mondo dello spettacolo. In questo 2023 ci saranno diversi Royal Wedding, basti pensare al fatto che proprio di recente Iman, la figlia di Rania di Giordania, ha "aperto le danze" sposandosi in total white. Ora è arrivato il turno di Lady Amelia Spencer, nipote di Diana, figlia di Earl Spencer e Victoria Lockwood e sorella di Kitty Spencer. Da qualche giorno è volata in Africa col futuro marito Greg Mallett e ha dato il via ai festeggiamenti che la porteranno a pronunciare il fatidico sì tra qualche giorno.

Le nozze africane di Amelia Spencer

Amelia Spencer è una delle figlie di Victoria Lockwood e del conte Spencer, le sue sorelle sono Kitty ed Elisa, mentre il fratello si chiama Louis, ed è proprio con la famiglia al completo che da piccola ha vissuto in Sudafrica. Il motivo di questa scelta? I genitori temevano che la notorietà di Diana potesse compromettere la normale quotidianità. È proprio per rendere omaggio alla sua infanzia che è tornata in Africa per il matrimonio con Greg Mallett. I due si sono conosciuti 10 anni fa all'Università di Città del Capo e nel 2020 hanno deciso di compiere il grande passo. Il motivo per cui sono passati 3 anni da allora? Innanzitutto la pandemia ha rallentato l'organizzazione, poi è stato lasciato campo libero a Lady Kitty Spencer, che nel 2021 ha sposato Michael Lewis.

Il look per il party pre-matrimoniale

Ora per Amelia il gran momento è arrivato: è già volata in Sudafrica e ha organizzato una serie di eventi glamour per anticipare il matrimonio. Qualche giorno fa si è tenuto il party pre-nozze, una sorta di aperitivo di benvenuto per gli ospiti in una villa sul mare, e per l'occasione ha puntato tutto sull'eleganza con uno slip dress oro firmato Reformation. Si tratta di un modello lungo e in seta, con lo scollo all'americana e la schiena nuda. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con la zeppa di Gina Shoes, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in una coda alta. Greg ha invece optato per un completo blu petrolio, camicia bianca, sneakers coordinate e occhiali da divo. I due non sono forse meravigliosi fianco a fianco?